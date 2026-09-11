MLB 2026: ¿Qué partidos habrá HOY viernes 11 de septiembre? Conoce los horarios

Este viernes 11 de septiembre, un día importante para la comunidad norteamericana, la MLB presentará una jornada realmente atractiva que llega a unos días para que termine la temporada regular, lo cual dará paso a los playoffs y, finalmente, la Serie Mundial.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será este día cuando la MLB presente un total de 15 compromisos que se distribuirán durante todo el día para beneficios de los amantes de este deporte. Por tal motivo, es preciso que conozcas los horarios de todos los juegos dentro de la República Mexicana.

¿Qué partidos presenta la MLB hoy viernes 11 de septiembre?

Cubs vs Pirates | 12:20 horas.

Tigers vs Rockies | 16:40 horas.

Nationals vs Angels | 16:45 horas.

Yankees vs Mets | 17:05 horas.

Blue Jays vs Orioles | 17:07 horas.

Red Sox vs Royals | 17:10 horas.

Rays vs Astros | 17:10 horas.

Marlins vs Dodgers | 17:10 horas.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/AJvZtn4tkw — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 10, 2026

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Braves vs Phillies | 17:15 horas.

Brewers vs Reds | 17:45 horas.

Twins vs Guardians | 18:10 horas.

Cardenales vs White Sox | 18:15 horas.

Dbacks vs Rangers | 19:40 horas.

Athletics vs Mariners | 19:40 horas.

Giants vs Padres | 20:15 horas.

¿Qué equipos son favoritos a ganar la temporada 2026 de la MLB?

En la Liga Americana son dos los equipos que han destacado hasta ahora en la temporada 2026 de la MLB; sin embargo, estos pertenecen a la misma zona. Uno de ellos son los Rays de Tampa Bay, mientras que en segundo lugar figuran nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York,

En la Liga Nacional, sin embargo, las cosas son distintas. Y es que, además del dominio mostrado hasta ahora por los Brewers, otras instituciones como los Dodgers de Los Ángeles y los Braves de Atlanta han demostrado que están a la altura de una nueva Serie Mundial.