MLB: ¿Quiénes son los peores equipos en la historia de las Grandes Ligas y por qué?

En el año 2024 la MLB se volvió tendencia en el mundo de las redes sociales al contar con un equipo que destacó por tener uno de los peores récords, siendo estos los Chicago White Sox. Ante ello, luce interesante conocer a las escuadras con los peores números en la historia de las Grandes Ligas.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Fue durante el año pasado que los Chicago White Sox hicieron historia -para mal- al convertirse en uno de los peores equipos de las Grandes Ligas con más de 120 derrotas en la temporada. Sin embargo, ¿sabías que la MLB ha tenido instituciones con registros aún peores?

Chicago White Sox, ¿el peor equipo en la historia moderna de las Grandes Ligas?

Los Chicago White Sox entraron a la plática como uno de los peores equipos en la historia de las Grandes Ligas y, sin duda, como la escuadra con peores números en la era moderna de la MLB al cosechar un total de 121 derrotas en la temporada 2024, hecho que le dio la vuelta al mundo.

Te puede interesar: ¿Si tienes un palco en el estadio Azteca entrarás gratis al Mundial?

Te puede interesar: Martial y los jugadores mejor pagados en la Liga BBVA MX 2025

gotta be quicker than that pic.twitter.com/G6C04Tjit9 — Chicago White Sox (@whitesox) September 14, 2025

Curiosamente, hablamos de una institución que ha logrado ser campeón mundial de la MLB en tres ocasiones distintas, aunque vale decir que estas han sido en los años 1906, 1917 y 2005. Ante ello, los aficionados a esta escuadra nunca olvidarán la pesadilla que vivieron en el 2024.

¿Cuáles son los peores equipos en la historia de la MLB?

A pesar de los desastrosos números que los Chicago White Sox tuvieron el año pasado, es importante decir que esta escuadra no es la peor en la historia de las Grandes Ligas, sitio que ocupan los Cleveland Spiders con un récord de 20 triunfos y 134 derrotas durante la temporada 1899.

En el segundo apartado la MLB destaca, precisamente, a los Chicago White Sox, quienes con 121 derrotas se colocan en el segundo lugar histórico de las Grandes Ligas. Finalmente, en el tercer lugar aparecen los Philadelphia Athletics, institución que en el año 1916 tuvo un récord de 36 triunfos y 117 descalabros.

En la campaña 1962 los New York Mets alcanzaron 40 triunfos y 120 derrotas, por lo que algunos lo colocan por encima de los Athletics en este apartado. Por último, vale la pena mencionar que, en el año 1904, los Washington Senators tuvieron una racha por demás desastrosa al sumar 38 triunfos y 113 derrotas.