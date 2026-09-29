Ronda de Comodines MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY martes 29 de septiembre

¡La mejor etapa del año finalmente ha comenzado! Luego de una temporada 2026 que estuvo llena de sorpresas, polémicas y dinamismo en el diamante, la MLB se dice lista para presentar la ronda de playoffs, por lo que aquí conocerás todo respecto a los comodines de este día.

Será este martes 29 de septiembre cuando la MLB presente sus primeros cuatro juegos correspondientes a la Ronda de Comodines de la temporada 2026. Por tal motivo, es preciso que conozcas qué equipos se verán las caras, así como los horarios de todos los partidos en la República Mexicana.

¿Quiénes son los favoritos para llegar a la Serie Mundial de Beisbol?

Después de una temporada de alarido, y pese a que a partir de ahora todos los equipos tienen la misma oportunidad de llegar al juego final, la realidad es que destacan tres instituciones que se perfilan como las favoritas a llevar a la Serie Mundial de la MLB 2026.

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Our starting pitchers for the Wild Card Series: #RepBX pic.twitter.com/ZksaF8SH0t — New York Yankees (@Yankees) September 27, 2026

En primera instancia se encuentran los Milwaukee Brewers, institución que se convirtió en la primera en superar las 100 victorias en la temporada y que tiene el mote de ser el principal candidato a llegar a la Serie Mundial considerando el nivel que ha mostrado hasta ahora.

En segundo lugar se encuentran los Dodgers de Los Ángeles, institución que se ha vuelto una de las favoritas por tener a Shohei Ohtani en su plantilla y por ser la actual subcampeona de la MLB. Finalmente, en tercer lugar se encuentran los Rays, equipo representativo de la Liga Americana.

¿Cómo se jugará la ronda de comodines de la MLB hoy martes 29 de septiembre?