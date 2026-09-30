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Ronda de Comodines MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY miércoles 30 de septiembre

La MLB sigue su rumbo y, durante este miércoles 30 de septiembre, se llevarán a cabo la ronda de comodines. ¿A qué hora serán cada uno de los juegos?

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|X: Yankees

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La mejor etapa del año dentro del “Rey de los Deportes” finalmente ha llegado, por lo que las Grandes Ligas se dicen listas para presentar la Jornada 2 de la ronda de comodines correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, una de las más interesantes de los últimos años.

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Y es que, después de una temporada regular llena de sorpresas, la MLB finalmente ha llegado a una ronda de comodines que ha dejado resultados llamativos en el primer juego, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles respecto a los juegos de hoy miércoles 28 de septiembre.

¿Qué equipos clasificaron a la siguiente ronda de la MLB?

Luego de una temporada por demás interesante en el diamante, un total de 12 equipos accedieron a la siguiente ronda de la MLB, misma que es la más importante y que definirá a las dos instituciones que se verán las caras en la Serie Mundial a disputarse a finales del próximo mes.

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En la Liga Americana los Tampa Bay Rays, los Cleveland Guardians y los Houston Astros fueron los campeones de sus respectivas divisiones, por lo que accedieron a la postemporada de la misma forma que ocurrió con los Chicago White Sox, los Boston Red Sox y los New York Yankees.

En la Liga Nacional, por su parte, los Milwaukee Brewers, los Ángeles Dodgers y los Atlanta Braves lograron el título de sus divisiones, mientras que las escuadras que también alcanzaron su boleto a la ronda de comodines fueron los Philadelphia Phillies, los Chicago Bulls y los San Diego Padres.

¿A qué hora son los juegos de la MLB de hoy?

  • Braves vs Phillies | 12:00 horas. 
  • Astros vs White Sox | 15:00 horas.
  • Yankees vs Red Sox | 18:00 horas.
  • Padres vs Cubs | 20:00 horas.
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