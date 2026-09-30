Ronda de Comodines MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY miércoles 30 de septiembre
La MLB sigue su rumbo y, durante este miércoles 30 de septiembre, se llevarán a cabo la ronda de comodines. ¿A qué hora serán cada uno de los juegos?
La mejor etapa del año dentro del “Rey de los Deportes” finalmente ha llegado, por lo que las Grandes Ligas se dicen listas para presentar la Jornada 2 de la ronda de comodines correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, una de las más interesantes de los últimos años.
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Y es que, después de una temporada regular llena de sorpresas, la MLB finalmente ha llegado a una ronda de comodines que ha dejado resultados llamativos en el primer juego, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles respecto a los juegos de hoy miércoles 28 de septiembre.
¿Qué equipos clasificaron a la siguiente ronda de la MLB?
Luego de una temporada por demás interesante en el diamante, un total de 12 equipos accedieron a la siguiente ronda de la MLB, misma que es la más importante y que definirá a las dos instituciones que se verán las caras en la Serie Mundial a disputarse a finales del próximo mes.
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Our favorite season is upon us 🍂#RepBX | #Postseason pic.twitter.com/gTLPUGpF7E— New York Yankees (@Yankees) September 29, 2026
En la Liga Americana los Tampa Bay Rays, los Cleveland Guardians y los Houston Astros fueron los campeones de sus respectivas divisiones, por lo que accedieron a la postemporada de la misma forma que ocurrió con los Chicago White Sox, los Boston Red Sox y los New York Yankees.
En la Liga Nacional, por su parte, los Milwaukee Brewers, los Ángeles Dodgers y los Atlanta Braves lograron el título de sus divisiones, mientras que las escuadras que también alcanzaron su boleto a la ronda de comodines fueron los Philadelphia Phillies, los Chicago Bulls y los San Diego Padres.
¿A qué hora son los juegos de la MLB de hoy?
- Braves vs Phillies | 12:00 horas.
- Astros vs White Sox | 15:00 horas.
- Yankees vs Red Sox | 18:00 horas.
- Padres vs Cubs | 20:00 horas.