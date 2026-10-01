Ronda de Comodines MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY jueves 1 de octubre

La MLB atraviesa por el mejor momento del año, pues después de varios meses de constantes partidos, finalmente las Grandes Ligas han entrado a la ronda de playoffs, más precisamente a los Comodines que se están disputando a lo largo de estos días con miras a la Serie Mundial.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Será este jueves 1 de octubre cuando se lleve a cabo el Juego 3 de la ronda de Comodines correspondiente a la temporada 2026 de la MLB. Por tal motivo, aquí conocerás qué equipos se enfrentarán, así como los horarios de cada compromiso al interior de la República Mexicana.

¿Qué equipo es el favorito a llegar a la Serie Mundial de la MLB 2026?

Por supuesto que ninguna escuadra que disputa los Comodines se perfila para la Serie Mundial de Beisbol, al menos, en cuanto a nivel de favoritismo se refiere. Para ello destacan los Brewers, institución que fue la única en superar la barrera de las 100 victorias a lo largo de la temporada.

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Un peldaño abajo se encuentran los Dodgers de Los Ángeles, escuadra que disputará estos playoffs como la actual bicampeona de la MLB y que, además, tiene en Shohei Ohtani al mejor jugador de la campaña, mismo que puede hacer la diferencia en cualquier momento.

En la Liga Americana también destacan los Rays de Tampa Bay, escuadra que fue la mejor de este lado de las Grandes Ligas y que también suena como una candidata importante para obtener el pase a la Serie Mundial, a disputarse a finales de este mes.

¿Cómo se jugarán los partidos de HOY en la MLB?

Los White Sox, los Yankees y los Padres de San Diego obtuvieron su pase a la siguiente ronda luego de vencer en sus primeros dos juegos a sus respectivos rivales. Por tal motivo, el único partido de la MLB que se disputará hoy será el siguiente: