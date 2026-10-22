Serie Mundial 2026: ¿Cuántos títulos tienen los Brewers y los Rays, y quién parte como favorito?

Estamos a punto de llegar a la mejor etapa del año, aquella en la que los amantes del Rey de los Deportes esperan con ansias durante varios meses. La Serie Mundial de la temporada 2026 de la MLB está aquí, por lo que es preciso conocer más respecto al duelo entre Brewers y Rays.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Lo primero a tener en cuenta es que esta Serie Mundial será histórica para la MLB, pues será la primera vez en la historia en que los Brewers de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay se midan por el título de las Grandes Ligas; sin embargo, también existen otras curiosidades al respecto.

¿Cuántos títulos de MLB tienen los Brewers y los Rays?

Los Brewers fueron el único equipo, a lo largo de la temporada regular, que superó la línea de los 100 triunfos al cosechar un total de 103. Además, vale decir que no tuvieron problemas a lo largo de los playoffs, logrando su pase a la Serie Mundial barriendo a los Dodgers de los Ángeles.

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#WorldSeries in Wisconsin #WinOurWay https://t.co/b1QVEzNgvi — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 20, 2026

Este dominio contrasta históricamente con lo que es el equipo, pues hasta ahora Milwaukee no ha podido sumar ningún título de Serie Mundial, por lo que la temporada 2026 de la MLB podría ser completamente histórica para la escuadra que forma parte de la Liga Nacional.

Sin embargo, los Brewers se medirán a unos Rays que, curiosamente, tampoco han ganado una Serie Mundial, por lo que el triunfador de estos juegos obtendrán el título de las Grandes Ligas por primera vez en su historia, un hecho que engloba aún más escepticismo a este duelo.

¿Quién parte como favorito para ganar la temporada 2026 de la MLB?

Si bien los Rays de Tampa Bay sumaron 98 triunfos a lo largo de la temporada y vinieron de atrás para derrotar a los Guardians en la Serie de Campeonato, la realidad es que son los Brewers quienes parten como favoritos para obtener la Serie Mundial luego de quedarse muy cerca en la temporada de 1982.