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Series de Campeonato MLB 2026: Horario para VER EN VIVO el Juego 3 entre Rays y Guardians hoy 15 de octubre

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el Juego 3 de las Series de Campeonato de la MLB 2025 entre los Rays y los Guardians. ¿A qué hora es el duelo?

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|X: Rays

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Las Series de Campeonato de la MLB, también conocidas como Finales de Conferencia, siguen su marcha. Y después de lo ocurrido con los equipos de la Liga Nacional, finalmente la Liga Americana hace acto de presencia con el juego entre los Rays y los Guardians.

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Será durante este jueves 15 de octubre que las Series de Campeonato de la MLB presentarán el Juego 3 entre los Rays y los Guardians, un partido que traerá consigo muchas sensaciones en el diamante y que, por tal motivo, debes conocer todos los detalles detrás de él.

¿Cómo llegan Rays y Guardians a este Juego 3 de la MLB?

Los Rays llegaron a estas Series de Campeonato luego de vencer en la fase precia a los Yankees de Nueva York, por lo que se confirman como el equipo a vencer de su zona considerando, además, que fueron el equipo que más triunfos tuvieron en la temporada regular de la Americana con 98 victorias.

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Del otro lado de la moneda se encuentran los Guardians, institución que lideró el apartado central de la Nacional con un total de 85 victorias y que tuvo una gran serie previa frente a los White Sox, motivo por el cual desean sorprender una vez más para llegar hasta la Serie Mundial.

¿Cómo va la Serie de Campeonato entre Rays y Guardians?

Los Guardians comenzaron ganando esta Serie de Campeonato de la MLB para sorpresa de propios y extraños; sin embargo, los Rays tuvieron la oportunidad de igualar esta serie en el último compromiso, mismo que terminó 3-1 en favor de los de Tampa Bay.

¿Cuándo y a qué hora será el Juego 3 de la MLB?

  • Guardians vs Rays | Juego 3 | Series de Campeonato | Liga Americana | Jueves 15 de octubre | 16:00 horas.
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