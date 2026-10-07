Series Divisionales MLB 2026: La hora para ver EN VIVO los juegos de HOY miércoles 7 de octubre

La MLB ha sorprendido a propios y extraños pues, después de una temporada regular bastante llamativa, los playoffs no han decepcionado en lo absoluto. Por tal motivo, no está de más conocer la hora de los juegos que se llevarán a cabo hoy correspondientes a las Series Divisionales.

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Será durante este miércoles 7 de octubre cuando la MLB presente un total de cuatro compromisos correspondientes a las Series Divisionales, mismas que mezclarán equipos de la Liga Nacional y la Americana. Por tal motivo, es preciso que conozcas todos los detalles al respecto.

¿A qué hora son los partidos de las Series Divisionales de hoy 7 de octubre?

White Sox vs Guardians | 14:00 horas | White Sox aventaja 2-0 | Rate Field de Chicago.

Braves vs Dodgers | 16:00 horas | Dodgers aventaja 2-1 | Truist Park.

Yankees vs Rays | 18:00 horas | Rays aventaja 2-0 | Yankee Stadium.

Padres vs Brewers | 20:00 horas | | Brewers aventaja 2-1 | Petco Park.

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¿Quién parte como favorito a ganar la MLB 2026?

Luego de lo visto hasta ahora en las Series Divisionales, así como por la forma en cómo se presentaron en la temporada regular, los expertos consideran que los Brewers se mantienen como los principales candidatos a lograr el título de la campaña 2026 de la MLB gracias a la jerarquía que el equipo ha demostrado en el diamante.

En el segundo lugar se encuentran los Dodgers de Los Ángeles, equipo que, pese a tener ciertas complicaciones, se mantiene como uno de los favoritos a llegar a la Serie Mundial. Finalmente, tampoco se deben descartar a unos Yankees que han aumentado su nivel en esta fase de playoffs de las Grandes Ligas 2026.

Recuerda que las Series de Campeonato de la MLB comenzarán el próximo domingo 11 de octubre con los compromisos correspondientes a la Liga Nacional, mientras que un día después se llevarán a cabo los de la Liga Americana.

