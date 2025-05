Los récords que Mohamed espera alcanzar si es campeón

Antonio Mohamed quiere alcanzar su cuarto título en Liga BBVA MX . El “Turco” podría alcanzar la marca de títulos de Trelles y Vucetich. Si logra conseguir el campeonato con Toluca, podría convertirse en el tercer técnico con cuatro cetros en el futbol mexicano.

“América es el más grande, eso no hay duda. Nosotros intentaremos quitarle la posibilidad de que haga cuatro torneos seguidos. Para eso estamos acá, para eso llegamos a la final. Buscaremos nosotros también hacer mucho más grande a Toluca de lo que es. Ese es el que tenemos como objetivo, nada más, no hay otra cosa. Con respecto a los futbolistas, no voy a hablar de cómo está ninguno, ni cómo están todos, porque nada, el rival tampoco te va a decir cómo están los jugadores de ellos”, dijo Mohamed previo a la final.

Mohamed acaricia otro título en la Liga BBVA MX

Por otro lado, sabe que será muy especial llegar a un nuevo título en su carrera como DT.

“Así que esto a veces pasa así, que en partidos tan seguidos se te caen algunos jugadores, pero eso no puede quitar que la ilusión esté intacta y lo vamos a ir a buscar con todas nuestras armas. No, bueno, obviamente que es algo lindo, algo histórico, pero eso a mí no me quita para nada, para mí lo más importante es el logro colectivo, el logro colectivo. Público individual, a mí me tocó ser campeón en Argentina, en Brasil, con Independiente, con Huracán, con Mineiro”, expresó Antonio.

La importancia de Paulinho para el Toluca

Uno de los jugadores que han sido claves para el Turco en esta Liguilla es Paulinho.

“Ahora cambiaría, ahora. Los títulos de goleo tienes como un día que te quedas contento, pero después te falta más. Y saliendo campeón te quedas la historia, la siempre. Una cosa que la gente nunca se va a olvidar. Se habla mucho de los campeones de goleo, sí, pero lo que más se habla es de la gente que sale campeón con su club. Y yo sé lo que es salir campeón, entonces es una fiesta muy diferente, es un sentimiento muy diferente. Y cambiaría ahorita, ahorita no, ahora, por los títulos de goleo”, dijo el brasileño.

