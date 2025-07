Mohamed Salah rompe el silencio con desgarrador mensaje tras la muerte de Diogo Jota

El mundo del futbol sigue consternado por la trágica muerte de Diogo Jota, estrella del Liverpool, quien falleció junto a su hermano André Silva en un accidente automovilístico en España. Diferentes jugadores siguen reaccionando al sensible fallecimiento y este viernes 4 de julio del 2025, Mohamed Salah, compañero y amigo cercano, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Mohamed compartió una foto en la que aparecen ambos jugadores abrazándose, escribió un mensaje en el que reveló tener miedo de volver con el equipo pues va a ser muy difícil aceptar la muerte de Diogo. Le mandó sus condolencias a la esposa, hijos y a sus padres por el fallecimiento.

“Me he quedado sin palabras. Hasta ayer, nunca pensé que me daría miedo volver a Liverpool después del parón. Los compañeros van y vienen, pero no así. Va a ser muy difícil aceptar que Diogo no estará cuando volvamos. Mis condolencias están con su esposa, sus hijos y, por supuesto, con sus padres, que perdieron repentinamente a sus hijos. Las personas cercanas a Diogo y a su hermano André necesitan todo el apoyo posible. Nunca los olvidaremos”.

I am truly lost for words. Until yesterday, I never thought there would be something that would frighten me of going back to Liverpool after the break. Team mates come and go but not like this. It’s going to be extremely difficult to accept that Diogo won’t be there when we go… pic.twitter.com/TIEzpjOABr

— Mohamed Salah (@MoSalah) July 4, 2025