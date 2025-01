El tenso regreso del ‘Turco’ Mohamed al Estadio de Pumas

Este miércoles Pumas recibirá al Toluca en la jornada 4 del torneo Clausura 2025. Este duelo significará el regreso de Antonio Mohamed al estadio Olímpico Universitario, un recinto que conoce muy bien por su pasado como estratega de los auriazules.

El “Turco” no sería bien recibido por los aficionados universitarios, ya que tuvo una sorpresiva salida del club hace unos meses, misma que dejó a todos los fans llenos de incertidumbre y molestos por esta situación.

“En ningún equipo me han pedido ser campeón. En América estaba (Ricardo) Peláez y te decía: ‘hay que jugar el último partido’. Obviamente cuando llegas al último partido quieres ganar pero no te decían ‘hay que ser campeón’ que es lo único que sirve. Yo creo que Renato hizo una buena elección de jugadores, armó un gran plantel y dejó un equipo bien trabajado, con gran manejo de pelota; pero a mi gusto se quedaba expuesto al contragolpe, lo que tenemos que mejorar es eso, el equipo atacaba con 7 y me parece a mí que tiene que atacar con menos”, fueron las palabras de Mohamed acerca del ciclo de Paiva en el banquillo de los Diablos Rojos.

El Turco conoce el futbol mexicano a la perfección

El estratega argentino ha sabido triunfar con distintos clubes en la Liga BBVA MX , ahora deberá afrontar el reto de llevar al Toluca otra vez a la gloria.



“No todos los entrenadores son iguales, hay muchas cosas que encontré que me gustaron y otras que son buenas pero no me gustan, y las voy a modificar y quitar y cambiar por las que uno quiere; no es fácil cambiarles el chip de un día para otro, estamos buscando esas variantes para que el equipo rival no nos identifique fácil”, sentenció Mohamed.

Un duelo especial

Mohamed no podrá reencontrarse con Gustavo Lema en los banquillos en CU, esto debido a que el actual entrenador de Pumas fue expulsado en el duelo ante Atlas tras una discusión con Gonzalo Pineda.

