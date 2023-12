Cruz Azul sufre baja para el C2024 en medio de la llegada de refuerzos

En medio de la presentación de refuerzos y con la euforia de sus aficionados de cara al Torneo Clausura 2024, Cruz Azul ha sufrido la baja de un jugador rumbo a la siguiente campaña.

Tras la llegada de jugadores como Gabriel Fernández, Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, Kevin Mier y Lorenzo Faravelli, el conjunto de La Noria le ha tenido que dar las gracias a uno de los delanteros que fue refuerzo de La Máquina para el Torneo Apertura 2023.

Te puede interesar: Lo que pagaría Cruz Azul para reforzarse con Alexis Vega

Luego de seis meses en el cuadro Cementero, Moisés Vieira ha dejado a Cruz Azul para continuar su trayectoria en Brasil, donde va a jugar para Fortaleza, equipo que ya ha presentado al atacante a quien han recibido como figura al destacar los logros de su carrera.

“De acuerdo con Cruz Azul, el valor total de la operación de compra del delantero fue de 3.8 millones de dólares. Fortaleza aún tenía 1,8 millones de dólares por recibir de la selección mexicana en la venta realizada en mayo. Este monto no será pagado por Cruz Azul. De esta manera, Fortaleza desembolsará los US$ 2 millones restantes en cuotas a lo largo de dos años y otro monto estipulado por metas y objetivos a alcanzar por el deportista”, se lee en el comunicado del equipo de Brasil.

O CALVO VOLTOOOOOU! 🦁Moisés assinou com o Leão até até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação por mais um ano! O Leão do Pici adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador.Em acordo com o Cruz Azul-MEX, o valor total da operação da compra do atacante foi de US$… pic.twitter.com/PO7L5NQE1F

— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 28, 2023