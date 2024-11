¿Debe seguir Hugh Bird como ingeniero de carrera de Checo Pérez tras el desastre en Brasil?

Checo Pérez vivió un frustrante fin de semana en el Gran Premio de Brasil, donde los errores estratégicos de su ingeniero de carrera, Hugh Bird, nuevamente empañaron su rendimiento. Aunque el mexicano ha sido reservado en sus críticas a Bird, en esta ocasión la situación superó sus límites, especialmente después de una serie de malas decisiones que afectaron sus posibilidades en la clasificación tanto de la carrera sprint como del domingo.

Errores de estrategia que minan el progreso de Checo

En Brasil, Pérez mostró buen ritmo y pudo avanzar en la carrera sprint, terminando dentro de los puntos, pero la clasificación para la carrera principal resultó otra historia. En un momento crítico de la Q2, Bird no gestionó bien el tiempo de Pérez en el pitlane, impidiéndole hacer un segundo intento de vuelta rápida. La escena se repitió en la radio:

Checo: ¿Cuánto tiempo falta?

Hugh Bird: 45 segundos

Checo: ¡Tenemos que hacer un mejor programa!

Hugh Bird: Desafortunadamente, nuestra posición en el pitlane...

Checo: Esa no es una excusa, amigo. No, no, no. Si todos están esperando al final del pitlane, ¿por qué nos metemos?

Este no ha sido el único error de Bird esta temporada. En Silverstone, por ejemplo, tomó la sorpresiva decisión de poner neumáticos de lluvia en el auto de Checo cuando no había agua sobre el asfalto, eliminando cualquier posibilidad de remontada para el mexicano. Aunque Checo también ha cometido errores este año, su ingeniero debería facilitarle el camino, pero sus decisiones erróneas solo han complicado aún más los resultados del mexicano.

La pregunta es cada vez más evidente: ¿Le conviene a Pérez seguir bajo la dirección de Bird? La diferencia en el desempeño cuando Richard Wood lo reemplazó temporalmente, sin problemas similares, deja claro que esta podría ser una decisión necesaria.