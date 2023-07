Monterrey fue abucheado en casa por su afición; “Tano” Ortiz se fue molestó tras el triunfo contra Atlas

Los Rayados de Monterrey obtuvieron su primer triunfo en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX bajo las órdenes de Fernando Ortiz al vencer 1-0 en el Gigante de Acero a los Rojinegros del Atlas gracias a una anotación del defensa colombiano Stefan Medina al minuto 11 del primer tiempo.

La Pandilla a pesar de obtener las tres unidades, no se vio dominante en su casa en contra de los Zorros de Benjamín Mora, quienes durante los últimos 30 minutos del partido generaron acciones de peligro en el arco de Esteban “Sabandija” Andrada, sin embargo el guardameta argentino evitó recibir gol ante el público regiomontano.

“Yo creo que el equipo se mete más atrás de lo que me gusta a mí, vimos a partir del minuto 60, donde los chicos no sé si la costumbre o sentirse cómodos en mitad de cancha hacia delante, pusimos todos cambios ofensivos para ir para delante y al contrario, iban para atrás, es un proceso donde ellos tienen que entender que siempre tienen que ir a buscar el segundo gol y no ir hacia atrás, a donde se sientan cómodos, no, no me gusta”, analizó Fernando Ortiz en relación a la manera de disputar los últimos minutos del encuentro en contra del Atlas en la Sultana del Norte.

La razón de los abucheos a Monterrey

Un sector de los aficionados de los Rayados de Monterrey abucheo al equipo al término del partido, esto a pesar de haber obtenido su primera victoria bajo las órdenes del argentino Fernando “Tano” Ortiz, el “desencantó” de los seguidores regiomontanos se debió a la baja cantidad de llegadas de peligro en el arco de Camilo Vargas en la segunda mitad, aunado a los remates que tuvieron los jugadores del Atlas.

Opinión de Fernando “Tano” Ortiz sobre los abucheos

“¿Los abucheos?, Se ganó, cuando se gana se trabaja más tranquilo, se corrige más tranquilo, se mejora más tranquilo, la verdad me quedé con la idea de qué el equipo ha sacado los tres puntos En casa y eso es importantísimo”, comentó Ortiz sobre los abucheos recibidos por la afición de Monterrey al final del duelo contra los jaliscienses.

