Los tres jugadores a seguir de Jamaica, próximo rival de México

México se enfrentará a Jamaica en la semifinal de la Copa Oro 2023 en busca de llegar a la final del torneo de la CONCACAF y proclamarse campeón por doceava ocasión de la zona y evitar que la selección de los Estados Unidos se acerque en el palmarés de dicha competencia.

Los Reggae Boyz dirigidos por el director técnico islandés Heimir Hallgrímsson vencieron 0-1 al combinado guatemalteco del mexicano Luis Fernando Tena en los Cuartos de Final gracias a la anotación del defensa que pertenece al Luton Town de la Premier League Amari'i Bell en la parte complementaria del encuentro.

La selección de Jamaica cuenta con una amplia parte de sus jugadores en el futbol de Inglaterra, por lo que son futbolistas de gran calidad técnica y habilidad dentro del terreno de juego; Azteca Deportes te trae los tres jugadores que mayor daño le podrían ocasionar a México en la semifinal de la Copa Oro 2023.

Resumen: México 2-0 Costa Rica | Cuartos de Final, Copa Oro 2023

¿Quién es Leon Bailey de Jamaica?

Leon Bailey es el jugador más importante de los Reggae Boyz, el extremo pertenece al Aston Villa de la Premier League y cuenta con un valor de 28 MDE, cifra que lo hace el jugador más caro de Jamaica en la Copa Oro 2023; se caracteriza por su gran velocidad y una gran habilidad para regatear rivales.

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¿Quién es Michail Antonio de Jamaica?

El delantero del combinado isleño es Michail Antonio del West Ham de Inglaterra, el nacido en Londres representa al país de la CONCACAF desde el 2021, sin embargo su formación como futbolista ha sido en la nación donde nació y creció; cuenta con más de 60 goles en la Premier League, su gran olfato de gol y su manera de ganarle las espaldas a los defensas será un riesgo para la zaga mexicana.

¿Quién es Bobby Reid de Jamaica?

Bobby Reid es el generador de juego de los Reggae Boyz, su posición en el terreno de juego es la de mediapunta o 10, además el futbolista del Fulham de Inglaterra es uno de los líderes en el vestidor de los jamaiquinos; entre Premier League y la Championship suma casi 300 encuentros disputados con 39 goles y 22 asistencias.

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