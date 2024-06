Monterrey confirma el fichaje de una de las grandes figuras del América

El equipo de Monterrey se refuerza para el próximo torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX con una de las grandes figuras del futbol mexicano.

La goleadora histórica de la Liga MX Femenil, Katty Martínez, que tiene en su haber 148 anotaciones, abandonó las filas de las Águilas del América para fichar por las campeonas Rayadas del Monterrey, dirigidas por la técnica costarricense Amelia Valverde.

En un comunicado de prensa difundido este día, las Rayadas informaron que la internacional mexicana llega en “transferencia definitiva” y firmó un contrato hasta junio de 2028.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul anuncia fichaje de seleccionado mexicano

Los máximos ganadores de la Eurocopa | ¿A que no sabías?

Katty Martínez sube un video de despedida

La goleadora mexicana subió un video despidiéndose de sus compañeras y aficionados del América dándoles las gracias por todo su apoyo en estos años que fue jugadora de las Águilas.

“Desde la primera vez que te la pones nada vuelve a ser igual, me duele decir adiós, me duele tener que despedirme, me duele tener que dejar algo que trabajamos tan bonito y he venido a la que he sentido que es mi casa desde hace dos años y medio a agradecerles por tanto”, señala en su video.

‘Katty Killer’ perdió en mayo pasado la final del torneo Clausura 2024 ante el Monterrey, que se impuso al América, para llegar a tres títulos de liga en su historia y convertirse en el segundo equipo más ganador del campeonato, por detrás de las Tigres, con seis cetros.

Martínez también militó con las felinas, con las que debutó en el primero torneo de la liga, en el Apertura 2017, y con las que obtuvo cuatro trofeos del campeonato local y es su máxima goleadora con 95 tantos.

‘Katty Killer’ estuvo en el América en el Clausura 2022

Al América pasó para el torneo Clausura 2022, convirtió 53 tantos y sumó un título de liga más a su palmarés.

Te puede interesar: ¿Lionel Messi pone a México entre los candidatos al título de la Copa América 2024?

Junto a ello, Katty Martínez es habitual en las convocatorias de la selección mexicana femenina, que dirige el español Pedro López.

La artillera se integra como refuerzo en el equipo de las Rayadas para ayudar a las conquistas del Apertura 2024, que comenzará en julio próximo, la Summer Cup, un torneo amistoso que clubes mexicanos y estadounidenses disputarán a partir del 19 de julio, y la primera Copa de Campeones de la Concacaf, que comenzará en agosto.