Monterrey o Pachuca: qué equipo convocó más aficionados en el Mundial de Clubes

El empate 0-0 entre Monterrey y River Plate fue uno de los que más aficionados reunió en el Mundial de Clubes 2025. Con una cifra oficial de 57,300 espectadores en el Rose Bowl Stadium, el duelo se colocó entre los seis con mayor asistencia del certamen, superando a otros como Boca vs. Benfica o Flamengo vs. Chelsea. El torneo, además de lo deportivo, también dejó cifras destacadas en cuanto a convocatoria. El promedio de convocatoria de los partidos de Rayados superó a los de Pachuca.

El conjunto dirigido por Domènec Torrent disputó sus dos encuentros en Pasadena y logró una alta convocatoria en cada uno de ellos. Sin embargo, los Tuzos tuvieron un debut con muy poca gente en el estadio pero logró revertir la asistencia en el encuentro frente al Real Madrid, gracias a la popularidad del cuadro español.

¿Cuáles fueron los partidos con más público en el Mundial de Clubes 2025?

El duelo con más entradas vendidas fue el protagonizado por Paris Saint Germain y Atlético de Madrid, donde más de 80 mil personas ocuparon las gradas del Rose Bowl Stadium en Los Ángeles. Con 80,619 asistentes, ese enfrentamiento superó al Real Madrid 3-1 Pachuca (70,248) y a Boca vs. Bayern Munich (63,587). En ese ranking, el choque entre Rayados y River Plate superó a varios partidos de alto perfil.

Por ejemplo, dejó atrás al enfrentamiento entre Boca y Benfica (55,574) y al Flamengo vs. Chelsea (54,019), lo que destaca la importancia del compromiso para ambas aficiones y el arraigo del conjunto regiomontano en el certamen. Cabe destacar que el segundo juego con más público de un equipo mexicano fue el de la Casa Blanca ante los Tuzos, con más de 70 mil personas.

Getty Images El duelo entre Monterrey y River Plate fue de los más convocantes del Mundial de Clubes

¿Qué partidos tuvieron menor asistencia en el Mundial de Clubes?

Del otro lado de la lista aparecen compromisos con baja concurrencia. El caso más representativo fue el Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns, disputado en Orlando ante solo 3,412 personas. También aparecen juegos con cifras inferiores a 10 mil asistentes, como Benfica vs. Auckland City (6,730) y Pachuca vs. RB Salzburgo (5,282).

En total, se jugaron más de 30 partidos en este torneo internacional, con cifras de asistencia que evidencian el interés que generan los equipos con mayor tradición en el continente americano y europeo, mientras que otras llaves presentaron marcadas diferencias de convocatoria.