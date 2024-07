Pumas vs Austin FC EN VIVO TV Azteca dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Este viernes 26 de julio del 2024, comienza la actividad de la Leagues Cup 2024 con cinco partidos los cuales son: Atlanta United vs DC United, Orlando City vs Montreal, Pumas vs Austin, Seattle vs Minnesota y LAFC vs Tijuana.

Uno de los juegos más llamativos del día es el de Pumas vs Austin FC. El encuentro se va a jugar en el Estadio Q2 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El equipo universitario llega con cuatro partidos invicto en la Liga BBVA MX. Mientras que Austin llega con tres partidos sin conocer la derrota.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro lo podrás ver totalmente gratis y en vivo a través de Azteca Siete con la narración de Christian Martinoli, Carlos Warrior Guerrero y Francisco Chacón.

