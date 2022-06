“Dame a tu hermana”, la razón del cabezazo de Zidane a Materazzi

Uno de los capítulos más polémicos en las Copas del Mundo fue lo que ocurrió en la final del Mundial de Alemania 2006, cuando la figura de esa justa, Zinedine Zidane vio la tarjeta roja en el último encuentro del certamen por darle un cabezazo al defensor italiano, Marco Materazzi.

Zidane vivió sus últimos minutos como jugador profesional y seleccionado francés en la final de la Copa del Mundo cuando su selección enfrentaba a Italia en el Olímpico de Berlín. “Zizou” ya había enamorado al público durante esa justa mundialista y la final no fue la excepción con una anotación en el primer tiempo que hizo ilusionarse a todos los franceses; sin embargo, nadie iba a imaginar el desenlace de la historia.

Te puede interesar: Zinedine Zidane abre la posibilidad de dirigir al PSG

Roberto Carlos sale ovacionado en el cambio por Ricardo Osorio

El cabezazo de Zidane a Materazzi

En los últimos minutos, Zinedine Zidane se enfrentó a Marco Materazzi y tras una serie de insultos, Zidane le propinó un cabezazo en el pecho, para ver la tarjeta roja y dejar a su selección con 10 hombres de los penaltis. El francés campeón del mundo en 1998, confesó lo que provocó su reacción aquella noche en la final del mundial.

“Ese día en particular, mi madre estaba muy cansada, no se sentía bien. Estuve con mi hermana al teléfono varias veces durante el día. Sé que mi madre no está bien, tampoco es demasiado grave, pero sigue siendo una preocupación. Seguía concentrado (en la Final), pero todo son cosas que surgen con la presión, esto y aquello. Él (Materazzi) no me habló de mi madre, ya ha dicho que no insultó a mi madre y es cierto, pero sí insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento”, mencionó para la revista francesa L Equipe.

Foto: Archivo

Zidane confesó que no fue el mejor momento de su carrera ni la mejor forma de terminarla aunque ahora con madurez y tranquilidad acepta su error.

“En el campo hay insultos, todos hablan entre sí, a veces mal, pero tú no haces nada. Ese día, pasó lo que pasó. Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila, fue solo un segundo y me desconecté... Pero luego hay que aceptarlo, yo no estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria”, finalizó.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo dejaría al Manchester United por equipo de Alemania