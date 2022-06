Cristiano Ronaldo dejaría al Manchester United por equipo de Alemania

El mercado de fichajes en Europa podría explotar una vez más, pues el portugués Cristiano Ronaldo estaría pensando seriamente su continuidad con el Manchester United y su posible destino estaría en el futbol de Alemania, con el Bayern Munich.

Según el Diario AS, “CR7” cambió de opinión y no desea seguir en el Manchester United, aunque semanas atrás manifestó todo lo contrario, dicho medio también afirmó que el entorno del “Comandante” está enterado del interés de Bayern Munich.

Cristiano Ronaldo gana su título 32

Cristiano sería el sustituto de Robert Lewandowski

Ante la firme intención de Robert Lewandowski de dejar el cuadro teutón, el Bayern Munich tendría en mente la siguiente operación, dejar ir al polaco del equipo y llenar su lugar con Cristiano Ronaldo , de esta manera el golpe mediático sería brutal para el cuadro bávaro.

El “Bicho” tuvo una de las peores campañas de su carrera, pues su retorno a Old Trafford no fue lo que esperaba, pues el equipo no encontró su mejor versión e incluso quedó fuera de los puestos que reparten boleto para la UEFA Champions League, pues los “Diablos Rojos” la próxima campaña competirán en la Europa League.

Otra de las razones que motivaron que Cristiano pensara de nuevo abandonar a los “Red Devils” es que el conjunto inglés no ha dado una campanada en el mercado de fichajes para apuntalar el equipo y competir por el título de la Premier League.

Con esta posibilidad, la salida de Robert está más cerca que nunca, pues el interesado más importante es el Barcelona , equipo que según prensa de España volvió a presentar una oferta por el delantero de 33 años, el polaco tiene contrato con el Bayern Munich hasta 2023.

