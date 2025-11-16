Seleccionado nacional fue exhibido por violencia e infidelidades; ¿qué pasará con él?

En parte del entorno futbolístico siempre se encuentran escándalos bastante grandes como el vivido recientemente con este futbolista seleccionado nacional. Según lo narrado y documentado en video por la influencer rusa, su pareja le fue infiel y ejerció violencia sobre ella en días recientes, que precisamente se enteró de las infidelidades. Este es el presente de Moumi Ngamaleu y Nikki Seey.

¿Qué pasó con este seleccionado nacional y su pareja?

A nivel internacional se hizo bastante eco alrededor del caso del futbolista de Dinamo de Moscú, que tenía una relación amorosa con una personalidad de internet. Según lo reportado por medios como PEOPLETALK, la mujer se dio cuenta de que Moumi Ngamaleu le era infiel, lo cual le hizo exponerle de manera inmediata en redes sociales como Telegram.

Nikki narró que le encontró conversaciones con otras mujeres y por ello decidió ir a confrontarlo en el departamento que compartían. Allí, se dio cuenta de que estaba con otra mujer que intentó esconderse al otro lado de la habitación. En el video se ve que la personalidad de internet va a acompañada con guardias de seguridad.

En ese sentido, la queja pública de la influencer fue que el hombre siempre se encuentra metido en sus pensamientos: “No mostró ninguna emoción y nunca se disculpó conmigo. Ni siquiera mostró culpa alguna; parecía completamente tranquilo”.

¿Por qué fue polémico el problema de este seleccionado nacional de Camerún?

El caso del mediocampista camerunés hizo bastante eco en un contexto donde su selección nacional estuvo involucrada en las clasificaciones al Mundial, y donde lamentablemente para ellos, quedaron fuera al perder por la mínima ante la República Democrática del Congo. Incluso en octubre, el futbolista que reside en Rusia marcó uno de los dos goles con los que su equipo derrotó a Mauricio (2-0) en las clasificatorias africanas. Pero hoy el sueño mundialista para ellos se acabó, con uno de sus referentes metido en un escándalo personal.