Mourinho criticó a gigante: ''No veo talento para que gane la Euro’’

José Mourinho es sinónimo de polémica y el estratega portugués no ha perdido la oportunidad de ‘incendiar’ los titulares con unas palabras que no cayeron nada bien en Italia. A días de que inicie la Eurocopa 2024, el luso ya dio sus predicciones y de paso criticó la falta de talento que tiene el combinado que actualmente dirige Luciano Spalletti.

En diálogo con el medio RTP, el flamante estratega del Fenerbahce turco reveló a sus candidatos para consagrase en certamen europeo y reiteró que no ve ni siquiera cerca al combinado italiano de los grandes favoritos. “Es una cuestión de vocabulario. Creo que prácticamente todo el mundo piensa como yo. Portugal, Inglaterra, Francia, en segunda línea Alemania, España. ¿Italia campeona de Europa? No lo creo. No encuentro suficiente talento para ganar, ganaron el último, pero no creo en una segunda vez”., mencionó el ex director técnico del Real Madrid.

¿Se olvidó de su etapa en la Roma?

Cabe recordar que, ‘The Special One’ hace poco era timonel de la Loba y varios de sus ex pupilos son parte de la actual Azzurra como Lorenzo Pellegrini y Gianluca Mancini. Por sí fuera poco, Mou también reiteró la falta de competitividad que sintió en el banquillo del club italiano y de los Spurs. “Me hacía falta jugar para ganar, luchar para no perder ni un punto, esto no era así ni en la Roma ni en el Tottenham”., reveló.

Italia tendrá la oportunidad de desaparecer todas las dudas desde la fase de grupos, el combinado de Spalletti está en el que para muchos es el conjunto más complejo del certamen, sus similares de España, Croacia y Albania acompañarán a la Azzurra en el grupo B de la Eurocopa 2024.

