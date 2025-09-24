Tiene 11 años, mide más de dos metros y es el nuevo fichaje del Real Madrid

Ola de reacciones en redes sociales tras la nueva incorporación del Real Madrid Baloncesto. Se trata de Moussa Balla Traoré, jugador de 11 años nacido en Bamako, Malí, que mide 2.07 metros y que ha desatado la polémica por su físico a tan temprana edad. El club merengue presentó a su nuevo jugador y de hecho, Balla Traoré ya aparece en la página oficial del Infantil A ibérico.

Tras el anuncio oficial, los comentarios no se hicieron esperar y miles de internautas dejaron volar la creatividad con los comentarios hacia el maliense. ‘’11 años que se divorció y empezó una nueva vida.’' ‘’11 Champions blancas en directo”, “11 años en cada pierna”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en la red X y en Facebook.

El Barcelona también tiene a su Balla Traoré

Las comparaciones suelen ser odiosas pero a veces también necesarias, los seguidores del Real Madrid recordaron el caso de Mohamed Dabone quien con 13 años ya debutó con el primer equipo de baloncesto blaugrana y mide 2.10. Por si fuera poco, diversas fuentes ibéricas señalan que el plan del Barcelona es conseguirle un permiso de trabajo para menores de 16 años al de Burkina Faso y así poder debutarlo en un partido oficial.

De momento, el tema de Balla Traoré ha desatado críticas por la ventaja física que suelen tener los atletas africanos sobre los demás. Aunado a ello, algunos usuarios de redes sociales criticaron el tema de actas de nacimiento y documentos oficiales que no suelen tener las personas que llegan del continente africano.