Muere aficionado tras caer al vacío en el estadio de River Plate

El partido entre el River Plate vs Defensa fue suspendido debido al fallecimiento de un aficionado, quien según reportes en Argentina dicen que la persona cayó al vació al minuto 25 del primer tiempo.

“Murió en el acto por un traumatismo grave. Se cayó desde aproximadamente 15 metros, no hubo un empujón. No hubo nada para hacer”, aseguró Alberto Crescenti, director del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) para el medio DSports Radio.

En declaraciones recogidas por el medio anteriormente mencionado, Crescenti comenzó que con la autopsia se sabrá realmente si tenía una lesión previa o si la causa de la muerte fue producto del impacto de la caída, si murió producto de la caída y reveló que la persona fallecida era un hombre de pelo largo.

Corría el minuto 26 del partido en Argentina y el árbitro central Fernando Rapallini dio la indicación de suspender el cotejo, esto lo determinó tras recibir la información de que un cuerpo sin vida estaba en la parte de abajo de la tribuna Sívori, tras caer desde la parte superior del sector de gradas del Estadio Monumental.

Se abrió la investigación para determinar las causas de la muerte

Las autoridades de dicha región se encuentran investigando las circunstancias en que murió el hincha, que en los primeros reportes médicos “sufrió un traumatismo gravísimo de cráneo”, así lo. mencionó un paramédico a medios locales, tras la tragedia que se dio en el partido entre River Plate y Defensa y Justicia.

Tras esta decisión del silbante, ambas plantillas (River Plate y Defensa y Justicia) terminaron retirándose a los vestidores del inmueble y tras la confirmación por parte del central, el partido será reprogramado para terminar el duelo que le restan 64 minutos, en la casa de los “Millonarios”.

