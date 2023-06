Carlos Vela deja entrever su posible salida de LAFC

Uno de los jugadores más talentosos de los últimos tiempos en México es Carlos Vela, el delantero mexicano está pensando en su futuro, pero primero comentó que está concentrado en ganar la Liga de Campeones de la Concacaf ante León.

Sobre su futuro en su carrera con Los Angeles FC, el “Bombardero” comentó que no se ha dado el tiempo para poder analizar su próximo equipo o si se queda más tiempo en el cuadro de la MLS.

“Hasta diciembre soy jugador del LAFC, de momento no tengo intención y no hemos empezado a hablar por qué tenemos cosas más importantes que hacer como mañana ganar un título”, comentó el canterano de las Chivas en conferencia de prensa previa a la final de vuelta de la Concachampions ante León por un boleto para el Mundial de Clubes.

“Sabemos que este negocio da muchas vueltas, que no sabes. Nunca donde puedas estar y con eso no estoy abriendo ni cerrando puertas, cuándo sea el momento voy a valorar todas las opciones que tenga y voy a decidir como siempre lo he hecho en mi carrera, lo mejor para mi familia y lo mejor para mí, para mi carrera, siempre me baso en eso”, declaró el futbolista azteca en conferencia de prensa.

“Seguramente será un lugar en el que yo decida que quiero estar y dónde voy a disfrutar y voy a poder que todos los demás disfruten mi trabajo”, expresó.

Carlos Vela le abre las puertas a la Liga BBVA MX

“Nunca he dicho que sí o que no voy a jugar en México; ahora estoy aquí en Los Ángeles, muy contento, pero sabemos que todo puede pasar, que siempre se debe estar abierto a escuchar cualquier opción, decidir lo que sea lo mejor para mi familia, sea aquí o en México. No pienso en quiero o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver qué lugares hay y en cuáles puedo seguir disfrutando del futbol”, dijo Carlos Vela hace unos días sobre jugar en la Liga BBVA MX.

