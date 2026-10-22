Muere leyenda de los Cowboys que ganó un Super Bowl y formó parte de la Defensa del Juicio Final

Cornell Green llegó a la NFL sin haber disputado un sólo partido de futbol americano universitario. Trece temporadas después, se había convertido en una de las figuras de la defensiva de los Dallas Cowboys, con cinco selecciones al Pro Bowl, dos reconocimientos All-Pro de primer equipo y un anillo de campeón del Super Bowl.

El exdefensivo falleció la mañana del miércoles a los 86 años, informó el equipo de la estrella solitaria, que lo recordó como uno de los jugadores más confiables en la historia del equipo y una pieza de la legendaria Defensa del Juicio Final, una de las unidades más reconocidas de la organización.

Sin pasado en el futbol americano colegial

Green construyó una carrera excepcional a partir de un camino poco habitual. Antes de vestir el uniforme de los Cowboys, destacó en el basquetbol universitario con los Utah State Aggies, donde estableció marcas que permanecieron vigentes durante décadas. Los Chicago Zephyrs, actualmente conocidos como los Washington Wizards, lo seleccionaron en la quinta ronda del Draft de la NBA de 1962. Sin embargo, su futuro profesional terminaría en otro deporte.

De las duelas a la élite defensiva de la NFL

Los Cowboys lo incorporaron como agente libre no seleccionado en el draft de 1962, apenas tres años después de la fundación de la franquicia. El entrenador Tom Landry lo convirtió en esquinero y encontró rápidamente a un jugador capaz de competir al máximo nivel pese a su falta de experiencia previa en el futbol americano.

Green fue incluido en el equipo ideal de novatos de la NFL en su primera temporada. En 1963 se consolidó como titular y consiguió siete intercepciones, cifra que igualaría en 1967.

Su desempeño lo llevó al Pro Bowl en 1965, 1966 y 1967. También recibió distinciones All-Pro de primer equipo en 1966 y 1967, antes de sumar reconocimientos de segundo equipo en 1968 y 1969.

https://t.co/efU2l57gxv — Dallas Cowboys (@dallascowboys) October 21, 2026

En 1970 cambió de posición y pasó de esquinero a safety. La transición no frenó su trayectoria. Fue seleccionado nuevamente al Pro Bowl en 1971 y 1972, y contribuyó a la conquista del Super Bowl VI, cuando Dallas derrotó 24-3 a los Miami Dolphins para conseguir el primer campeonato de Super Bowl en la historia de la franquicia, correspondiente a la temporada de 1971.

Su importancia trascendió los reconocimientos individuales. Green formó parte de una defensiva que ayudó a establecer a los Cowboys como una potencia de la NFL y recibió un lugar en el equipo del 25 aniversario de la organización.

Trece temporadas sin perderse un partido

Uno de los datos que mejor retratan la carrera de Green es su durabilidad. Desde su llegada a Dallas en 1962 hasta su retiro después de la temporada de 1974, disputó todos los encuentros de temporada regular de los Cowboys.

En una época en la que el calendario de la NFL contemplaba 14 partidos por temporada, Green mantuvo esa continuidad durante 13 campañas. Terminó su carrera con 182 encuentros disputados, 34 intercepciones y dos devoluciones de intercepción para anotación. También recuperó siete balones sueltos y convirtió dos de esas jugadas en touchdowns.

💔🏈 REST IN PEACE, CORNELL GREEN The Cowboys have lost a legend at 86. ✭ 13 seasons in Dallas ✭ 5-time Pro Bowler ✭ 2-time First-Team All-Pro ✭ 34 career interceptions ✭ Super Bowl VI champion A cornerstone of the legendary Doomsday Defense, Green helped build the foundation of America’s Team. 💙⭐ NFL fans, join me in honoring No. 34. 🙏 — The Cowboy Regg ✭ (@Irish_Cowboy88) October 21, 2026

La muerte de Green representa la despedida de uno de los integrantes de una generación que ayudó a construir la identidad de Dallas. Su historia comenzó lejos de los emparrillados, pero terminó ligada a una de las etapas más recordadas de la franquicia y a una marca de resistencia que resume su carrera con 13 temporadas en la NFL sin perderse un solo partido.