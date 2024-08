Muere entrenador de los Baltimore Ravens de la NFL

Los Baltimore Ravens de la NFL informaron este domingo 25 de agosto sobre la muerte de su entrenador de linieros ofensivos, Joe D’Alessandris, quien perdió la vida a los 70 años luego de una larga enfermedad.

D’Alessandris se encontraba con una licencia especial por parte del equipo para ausentarse por un mes de sus actividades tras salir del hospital debido a una enfermedad severa que padecía, la cual no ha sido revelada.

Los Ravens incluso ya habían contratado a George Warhop como su remplazo durante el tiempo que se tomaría para recuperarse.

John Harbaugh, entrenador en jefe de los Baltimore Ravens, había revelado anteriormente que Joe D’Alessandris había sido operado a principios del verano debido a complicaciones de salud.

“Nuestros corazones sufren de dolor y tristeza al enterarnos del fallecimiento del coach Joe D’Alessandris esta mañana. Joe D. vivió una vida de fe, amor, devoción e inspiración sin límites. esposo, padre, abuelo, amigo y entrenador, Joe hizo que cada persona que encontraba realmente se sintiera como si fuera la persona más importante del mundo”, señaló el equipo en un comunicado.

Our hearts ache with grief and sadness upon learning of Coach Joe D’Alessandris’ passing early this morning. pic.twitter.com/KftNJXEnhd

— Baltimore Ravens (@Ravens) August 25, 2024