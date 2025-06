Multicampeón de la Liga MX anuncia su retiro

Este jueves el futbol mexicano despide de las canchas al mediocampista José Juan Vázquez quien dio a conocer que a los 37 años está retirado del futbol profesional.

El volante José Juan Vázquez, estaba viviendo una aventura en el futbol de Ecuador pero tras seis meses ha decidido dejar el balompié tras una carrera que comenzó en el lejano 2011 con el Celaya.

En su mensaje José Juan Vázquez agradeció todo el apoyo de aficionados y de los ocho equipos en los que estuvo ligado, así como a la Selección Mexicana en donde estuvo ligado por años, jugando Copa Oro y el Mundial de Brasil 2014 bajo el mando de Miguel Herrera.

El mensaje de José Juan Vázquez en el día de su retiro

Este es el mensaje íntegro de José Juan Vázquez sobre su retiro del futbol profesional., en el que agradece por su carrera.

Hoy es uno de los días más difíciles, pero también uno de los más especiales de mi vida. Después de tantos años dedicados al fútbol, he tomado la decisión de decir adiós a las canchas como jugador profesional.

El fútbol no solo me dio alegrías, también me formó como persona. Me enseñó valores que llevaré siempre: el respeto, la entrega, la pasión por darlo todo en cada partido, en cada entrenamiento, y en cada momento que la vida me puso un balón en los pies.

Quiero agradecer, con el corazón en la mano, a mi familia, que fue mi base y mi fuerza inquebrantable en cada paso que di. Gracias por ser mi motor, por estar en cada victoria y en cada derrota, por compartir mis sueños y por sostenerme en los días más duros.

A mis amigos, a quienes estuvieron conmigo desde que éramos niños persiguiendo un balón en Celaya, gracias por su apoyo incondicional.

A cada club que me abrió las puertas y me permitió defender sus colores con orgullo: Celaya, León, Chivas, Santos, Toluca, Tijuana, Cancún FC, Aucas… gracias por creer en mí. A cada directiva, cuerpo técnico, y a cada afición que coreó mi nombre, mi gratitud eterna.

A mis compañeros de equipo, que se convirtieron en hermanos en esta aventura. Gracias por las risas, las batallas, los títulos y por enseñarme que la unión es la fuerza de todo equipo.

Y por supuesto, gracias a la Selección Mexicana, por darme el honor de vestir la camiseta verde y representar a mi país en la Copa del Mundo y en la Copa Oro. Esos momentos quedarán grabados en mi corazón para siempre.

Hoy cierro este capítulo con lágrimas, pero también con una sonrisa de satisfacción. Me voy tranquilo, sabiendo que lo di todo, que me entregué al máximo y que pude cumplir el sueño que tuve de niño: jugar fútbol profesional.

Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje. Esto no es un adiós definitivo, porque el fútbol siempre será parte de mi vida. Ahora vienen nuevos retos y nuevas formas de seguir aportando a este deporte que tanto amo.

La trayectoria de José Juan Vázquez

José Juan Vázquez, tiene un gran palmarés, considerando cuatro campeonatos de Liga MX, considerando el bicampeonato con León y un título con Chivas y otro más con Santos Laguna.