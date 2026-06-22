CONFIRMADO: Esto lo que necesitan las selecciones del Grupo A para avanzar a 16vos

Con dos jornadas disputadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana ha cumplido con autoridad ante su público. Al registrar un paso perfecto de 6 puntos, el conjunto azteca ya tiene el liderato de su sector amarrado matemáticamente gracias a los nuevos criterios de desempate de la FIFA, los cuales priorizan el resultado directo entre los involucrados. Sin embargo, por detrás de la escuadra azteca se ha desatado una auténtica batalla campal por el segundo y tercer puesto, donde Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica saldrán a jugarse la vida en la fecha de cierre.

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A continuación, repasamos la situación del sector y qué necesita cada combinado en la última jornada para amarrar su presencia en los dieciseisavos de final.

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Los escenarios para la última jornada del Grupo A

Los partidos definitivos pondrán frente a frente a México contra Chequia y a Corea del Sur ante Sudáfrica. Al ser el enfrentamiento directo el primer factor de desempate, las matemáticas dictan sentencias muy específicas para los tres aspirantes: