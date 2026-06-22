CONFIRMADO: Esto lo que necesitan las selecciones del Grupo A para avanzar a 16vos
Con dos jornadas disputadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana ha cumplido con autoridad ante su público al registrar un paso perfecto de 6 puntos
Con dos jornadas disputadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana ha cumplido con autoridad ante su público. Al registrar un paso perfecto de 6 puntos, el conjunto azteca ya tiene el liderato de su sector amarrado matemáticamente gracias a los nuevos criterios de desempate de la FIFA, los cuales priorizan el resultado directo entre los involucrados. Sin embargo, por detrás de la escuadra azteca se ha desatado una auténtica batalla campal por el segundo y tercer puesto, donde Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica saldrán a jugarse la vida en la fecha de cierre.
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A continuación, repasamos la situación del sector y qué necesita cada combinado en la última jornada para amarrar su presencia en los dieciseisavos de final.
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Los escenarios para la última jornada del Grupo A
Los partidos definitivos pondrán frente a frente a México contra Chequia y a Corea del Sur ante Sudáfrica. Al ser el enfrentamiento directo el primer factor de desempate, las matemáticas dictan sentencias muy específicas para los tres aspirantes:
- Corea del Sur (3 pts): Los asiáticos dependen totalmente de sí mismos. Si vencen a Sudáfrica, llegarán a 6 unidades y asegurarán el segundo puesto sin importar lo que ocurra en el otro partido. En caso de empatar, alcanzarán los 4 puntos, asegurando el avance en el segundo puesto (ya que venció a Chequia en la primera jornada). Si pierden, se verán superados por los africanos en la tabla, pero tendrían gran oportunidad de avanzar como uno de los mejores terceros.
- Chequia (1 pt): Los europeos tienen una misión compleja: derrotar al líder México. Si lo logran y Corea del Sur pierde, los checos podrían trepar al segundo sitio dependiendo la diferencia de goles con Sudáfrica. Si ganan y los coreanos también lo hacen, Chequia sumará 4 unidades y aspirará a clasificar como uno de los mejores terceros lugares. El empate o la derrota los dejaría prácticamente fuera de la competencia.
- Sudáfrica (1 pt): Los Bafana Bafana necesitan vencer obligatoriamente a Corea del Sur para llegar a 4 puntos y rebasarlos directamente por el duelo entre sí. Si ganan y Chequia no suma de a tres ante México, los africanos se quedarán con la segunda plaza del sector de forma heroica, también aspirarían estar entre los mejores terceros lugares.