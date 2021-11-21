Rumbo al Mundial, ¿cuánto cuesta ir a Qatar?

Estamos exactamente a un año del Mundial de Qatar 2022, la afición mexicana espera que el combinado nacional se clasifique para tener la oportunidad de verlos en una justa mundialista.

Uno de los principales cuestionamientos que existe es; ¿cuánto cuesta lanzarte a una Copa del Mundo? Muchos factores son los que rodean una nueva edición del torneo más importante a nivel selecciones. Aquí te decimos un aproximado de lo que deberás gastar si te quieres lanzar a Qatar.

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El país árabe está bastante lejos de nuestra casa, así que el gasto más fuerte es llegar allá.

Vuelo a Qatar

Un vuelo con por lo menos una escala te sale en unos $36,000 MXN. Hay diversas opciones en las escalas, como hacerlo en algún país de Europa o directamente a Estados Unidos.

También podrías conseguir vuelos con más de una escala para tratar de rebajar el precio, pero la demanda por llegar al país oriental será máxima y los costos solamente podrán subir.

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Hospedaje, comidas y traslados a Qatar

El hospedaje en un hotel de 3 o 4 estrellas durante dos semanas que es el tiempo en el que se disputan los tres partidos de la Selección Azteca, te saldría aproximadamente en unos $24,000 MXN.

Claro que todo depende del tipo de hospedaje que tomes, hay otras opciones como hostales, departamentos y más.

Los traslados dentro del país se facilitan, pues no es un territorio tan grande. Si alquilas un auto en compañía de tus amigos/familia, podrías gastar unos $2000 MXN.

El transporte público no es costoso, pues un boleto en promedio cuesta $11 MXN, también existen pases mensuales que podría convenirte si lo usas con mucha frecuencia por unos $800 MXN.

Las comidas y bebidas pueden varias dependiendo de lo que consumas, si te propones un gasto de $1000 MXN diarios, podrías lograrlo fácilmente, pero te recordamos que esto varía en lo que cada persona decida comer y beber.

Los boletos de partidos del Mundial de Qatar 2022

Los boletos son lo más importante de este evento y costarán $200 dólares según el portal de la FIFA, así que si decides ir solamente a los partidos de la fase de grupos, será un gasto de $12,000 MXN.

Todo esto suma casi $90,000 MXN, insistimos que esto puede variar mientras el dólar tenga diferente valor y conforme se vaya acercando la fecha de la justa mundialista. ¿Te vas a lanzar?

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