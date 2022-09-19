Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
canalMundialQatar2022_crp.png
QUIERO VER
Fútbol

Mundial de Qatar 2022: ¿Cuándo es la Copa del Mundo y cuáles son los clasificados?

Estamos a pocos meses de que se lleve a cabo el Mundial de Qatar 2022 y aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre la Copa del Mundo y sus clasificados

Ceremonia de izamiento de bandera de los últimos tres equipos clasificados para la Copa del Mundo 2022


|Reuters

Escrito por: Miguel Bárcena

Estamos a pocos meses de que comience el tan esperado Mundial de Qatar 2022, el primero que se llevará a cabo en otoño y no en verano, ya que las altas temperaturas de la ciudad sede no permitían que el certamen se llevará a cabo.

Por eso, el torneo más importante de futbol en el mundo se llevará a cabo en noviembre y durante todo un mes el mundo se paralizará y todos los ojos estarán puestos en las tierras qataríes.

Te puede interesar: Los 5 jugadores de México que se juegan su lugar en Qatar 2022

Ahora, en Azteca Deportes te traemos toda la información que debes de saber previo al Mundial de Qatar 2022.

¿Cuándo empieza el Mundial?

Esta será la primera vez en la historia que la Copa del Mundo se realice en el otoño del hemisferio norte. El certamen comenzará el domingo 20 de noviembre de 2022 y terminará el domingo 18 de diciembre de 2022.

El torneo comenzará en esa fecha por el calor que se vive en Qatar durante junio y julio, ya que llegan a registrarse tempraturas de hasta 50° grados centígrados, por lo que sería imposible que se realice una competencia de esta índole.

De hecho, varias ligas del planeta tendrán un receso durante este lapso y podrían volver a finales de diciembre o incluso, hasta enero.

Equipos clasificados al Mundial Qatar 2022

Grupo A
Qatar
Ecuador
Senegal
Holanda

Grupo B
Inglaterra
Irán
Estados Unidos
Gales

Grupo C
Argentina
Arabia Saudita
México
Polonia

Grupo D
Francia
Australia
Dinamarca
Túnez

Grupo E
España
Costa Rica
Alemania
Japón

Grupo F
Bélgica
Canadá
Marruecos
Croacia

Grupo G
Brasil
Serbia
Suiza
Camerún

Grupo H
Portugal
Ghana
Uruguay
Corea del Sur

La fase de grupos se llevará a cabo del 21 de noviembre al 2 de diciembre en los estadios Al Bayt, Khalifa International, Al Thumama, Al Rayyan, Lusail, Ras Abu Aboud, Education City y Al Janoub.

Los octavos de final serán del 3 al 6 de diciembre y cada partido se jugará en cada una de las sedes elegidas para albergar la Copa del Mundo.

Los cuartos de final están programados el 9 y 10 de diciembre, en los estadios Al Bayt, Al Thumama, Lusail y Education City.

Te puede interesar: Qatar 2022: ¿Cuándo y contra quién debuta España en el Mundial?

Las semifinales están pactadas para el 13 y 14 de diciembre en el Estadio Al Bayt y Luisail y la final será el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

Tags relacionados
Selección Corea del Sur

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP