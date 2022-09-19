Mundial de Qatar 2022: ¿Cuándo es la Copa del Mundo y cuáles son los clasificados?

Estamos a pocos meses de que comience el tan esperado Mundial de Qatar 2022, el primero que se llevará a cabo en otoño y no en verano, ya que las altas temperaturas de la ciudad sede no permitían que el certamen se llevará a cabo.

Por eso, el torneo más importante de futbol en el mundo se llevará a cabo en noviembre y durante todo un mes el mundo se paralizará y todos los ojos estarán puestos en las tierras qataríes.

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Ahora, en Azteca Deportes te traemos toda la información que debes de saber previo al Mundial de Qatar 2022.

¿Cuándo empieza el Mundial?

Esta será la primera vez en la historia que la Copa del Mundo se realice en el otoño del hemisferio norte. El certamen comenzará el domingo 20 de noviembre de 2022 y terminará el domingo 18 de diciembre de 2022.

El torneo comenzará en esa fecha por el calor que se vive en Qatar durante junio y julio, ya que llegan a registrarse tempraturas de hasta 50° grados centígrados, por lo que sería imposible que se realice una competencia de esta índole.

De hecho, varias ligas del planeta tendrán un receso durante este lapso y podrían volver a finales de diciembre o incluso, hasta enero.

Equipos clasificados al Mundial Qatar 2022

Grupo A

Qatar

Ecuador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Gales

Grupo C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Grupo D

Francia

Australia

Dinamarca

Túnez

Grupo E

España

Costa Rica

Alemania

Japón

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

Grupo G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

Grupo H

Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

La fase de grupos se llevará a cabo del 21 de noviembre al 2 de diciembre en los estadios Al Bayt, Khalifa International, Al Thumama, Al Rayyan, Lusail, Ras Abu Aboud, Education City y Al Janoub.

Los octavos de final serán del 3 al 6 de diciembre y cada partido se jugará en cada una de las sedes elegidas para albergar la Copa del Mundo.

Los cuartos de final están programados el 9 y 10 de diciembre, en los estadios Al Bayt, Al Thumama, Lusail y Education City.

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Las semifinales están pactadas para el 13 y 14 de diciembre en el Estadio Al Bayt y Luisail y la final será el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

