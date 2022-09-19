Los 5 jugadores de México que se juegan su lugar en Qatar 2022

Inicia la etapa más importante del proceso de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana. El conjunto azteca se medirá a Perú y Colombia como preparación para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en esta convocatoria se presentaron 31 jugadores, de los cuales saldrán 26 para la lista definitiva. 5 futbolistas serán cortados para el Mundial y aquí te decimos quiénes deben lucirse en estas semanas previas.

Así luce la playera de visitante de México para el Mundial Qatar 2022

Rogelio Funes Mori

Cuando inició el semestre parecía que el atacante de Rayados tenía lugar seguro en el Mundial tras ser el centro delantero elegido para ocupar el puesto tras la fractura de cráneo de Raúl Jiménez. En el presente acumula un mes sin actividad por una lesión y el presente de Henry Martín y Santiago Giménez ha hecho pensar al Tata Martino la posibilidad de no llevarlo a la justa invernal.

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Erick Sánchez

El mediocampista que puede ocupar diversas posiciones en el mediocampo está en competencia con Luis Romo por ser el suplente de Édson Álvarez en la contención. El futbolista de Pachuca estuvo en el plantel de Copa Oro el año pasado y deberá aprovechar que Romo no jugará por lesión para convencer al cuerpo técnico.

Fernando Beltrán

La competencia del jugador de Chivas es con Héctor Herrera y Carlos Rodríguez para ocupar el puesto de interior por derecha. El ‘Nene’ fue del agrado de Martino en la Fecha FIFA contra Uruguay y Ecuador por lo que tiene que lucirse ante la posibilidad de que Herrera no participe en esta ventana de partidos por lesión.

Jesús Angulo

El zaguero de Tigres tratará de meterse en la mente del Tata gracias a su plurifuncionalidad. Como central zurdo está en competencia con Héctor Moreno y Johan Vásquez, mientras que de lateral izquierdo lucha con Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga.

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Luis Chávez

El volante por izquierda de Pachuca podría ser la gran novedad en la lista definitiva ya que a pesar de ser considerado en la recta final del proceso, el entrenador argentino le ha dado minutos como titular. En su posición la batalla por los lugares es con Andrés Guardado y Erick Gutiérrez quienes militan en el Viejo Continente y parten con ventaja.

