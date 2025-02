¡ÚLTIMA HORA! Estrella de la NFL opaca el Super Bowl pidiendo un cambio de equipo

Justo en el inicio de la semana del Super Bowl LIX en Nueva Orleans, una de las grandes estrellas defensivas de la NFL ha opacado el gran evento de la liga con una enorme noticia. Myles Garrett anunció este lunes que le ha solicitado un canje a los Cleveland Browns, citando sus deseos de salir campeón. El ala defensiva apenas tiene 29 años y llegó a la franquicia como primera selección global en el draft de 2017.

“Aunque me encanta llamar a esta ciudad mi hogar, mi deseo de ganar y competir en los escenarios más grandes no me permite ser complaciente. El objetivo nunca fue ir de Cleveland a Canton, siempre ha sido competir por ganar un Super Bowl”, escribió el actual Jugador Defensivo del Año, quien también podría llevarse el premio esta semana. Desde su llegada a la NFL, Garrett acumula 102.5 capturas de quarterback.

Mientras los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se preparan de cara al duelo por el trofeo, uno de los mejores jugadores de la última época busca un nuevo destino que pueda llevarlo a dichas alturas. Cabe recordar que al final de la temporada, Garrett catalogó 2024 como una campaña todavía más decepcionante que la de 2017, cuando era novato y la franquicia firmó un triste 0-16.



Cleveland finalizó 2024 con marca de 3-14 y tienen la segunda selección global del draft, pero el deseo de su jugador franquicia es salir de la institución para llegar a un contendiente. A Garrett le quedan dos años en el millonario contrato que firmó con los Browns en 2020. Desde su irrupción en la NFL, el producto de Texas A&M solo es superado en capturas por las 108 que tiene T.J. Watt.

Myles Garrett agradece a la afición de los Cleveland Browns

El texto compartido por Myles Garrett este lunes incluye un mensaje para la afición de los Cleveland Browns, que arropó al ala defensiva por ocho años.

“Cuando era un niño que soñaba con la NFL, todo en lo que me centraba era en el objetivo final de ganar un Super Bowl, y ese objetivo me anima hoy más que nunca”, escribió. “Mi amor por la comunidad del noreste de Ohio y por la increíble afición de los Cleveland Browns ha hecho que esta sea una de las decisiones más difíciles de mi vida. Estos últimos ocho años me han convertido en el hombre que soy hoy”.

