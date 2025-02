¿Dónde será el Super Bowl LIX? Conoce la sede del duelo y su historia

El Super Bowl LIX entre los Kansas City Chiefs y los Phialdelphia Eagles está a la vuelta de la esquina. La batalla por el trofeo Lomabrdi tendrá como sede el Caesars Superdome de Nueva Orleans, uno de los estadios que tradicionalmente ha albergado el gran juego y que guarda una historia como pocos en la NFL. Patrick Mahomes busca el tricampeonato, mientras Jalen Hurts quiere su primer anillo.

Por primera vez en 12 años, el Super Tazón vuelve al hogar de los New Orleans Saints, la última vez que el partido por el campeonato de la NFL se disputó ahí fue en la edición XLVII, cuando los Baltimore Ravens vencieron de manera dramática a los San Francisco 49ers. Curiosamente, tanto los Chiefs como los Eagles disputaron su primer Super Bowl en la ciudad, aunque Kansas City no lo hizo en el presente estadio.

El Caesars Superdome recibió dicho nombre por su enorme tamaño, la construcción del recinto inició desde mediados de la década de 1960 y albergó su primer partido profesional el 28 de septiembre de 1975, cuando los Santos recibieron a Cincinnati. Desde entonces y hasta el día de hoy, el inmueble se ha convertido en uno de los más importantes de la liga, pues ahí se han jugado siete Super Bowls y pronto se llevará a cabo uno más.

La primera vez que el gran juego se llevó a cabo en la casa de los Saints fue en la temporada de 1977, cuando los Dallas Cowboys vencieron a los Broncos y se coronaron por segunda ocasión.

Dicho estadio también fungió como refugio para miles de personas cuando el huracán Katrina azotó la ciudad en 2005, forzando a los Saints a jugar como locales aquella campaña en San Antonio y Baton Rouge.

Los Super Bowls que se han jugado en el Superdome de Nueva Orleans

- Super Bowl XII - Dallas Cowboys 27-10 Denver Broncos

- Super Bowl XV - Oakland Raiders 21-10 Philadelphia Eagles

- Super Bowl XX - Chicago Bears 40-10 New England Patriots

- Super Bowl XXIV - San Francisco 49ers 55-10 Denver Broncos

- Super Bowl XXXI - Green Bay Packers 35-21 New England Patriots

- Super Bowl XXXVI - New England Patriots 20-17 St. Louis Rams

- Super Bowl XLVII - Baltimore Ravens 34-31 San Francisco 49ers

- Super Bowl LIX - Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles



¿Cuándo es el Super Bowl LIX?

El Super Bowl LIX entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se celebrará el domingo 9 de febrero en Nueva Orlenas, la patada inicial se dará en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México. Podrás ver el partido EN VIVO a través de la pantalla de Azteca 7.

