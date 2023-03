Nacho Ambriz aconsejó a Marcel Ruiz antes de su debut con México

El mediocampista de 22 años, Marcel Ruiz, vivió procesos con combinados menores, pero esta sería su primera vez con la selección absoluta de México.

Al conocer la convocatoria de Diego Cocca, el nacido en Mérida reveló en entrevista con Azteca Deportes, la charla que tuvo con su entrenador en Toluca, Ignacio Ambriz. ‘Nacho’ como jugador, fue mundialista con México en 1994, Subcampeón de Copa América en 1993 y campeón de Copa Oro en ese mismo año.

“Primero me felicitó y me dijo que tratará de aprovechar la oportunidad que no muchas veces se presenta, y que no es venir a llenar una lista, sino a tratar de quedarse y ser un constante durante este proceso. Tiene mucha razón en eso y tratar de hacer lo mismo” dijo Ruiz en la charla con TV Azteca.

Los gran actualidad de Marcel Ruiz en la Liga BBVA MX

Marcel Ruiz ha dado un paso adelante en la Liga MX gracias a sus buenas actuaciones con los Diablos Rojos del Toluca. Con los escarlatas tiene 33 partidos jugados en los que ha marcado 4 goles y 2 asistencias. En el Clausura 2023 se ha convertido en titular indiscutible con el 90% de minutos jugados en el torneo. Desde el fin de semana se integró a los trabajos de Diego Cocca en el CAR y realizó el viaje a Surinam para la Nations League.

“Es un entrenador que le gusta mucho el diálogo con el jugador, constantemente está pidiendo que platiquemos si tenemos alguna molestia o alguna duda le preguntemos para tratar de aclararlo, y creo que también eso es bueno, la comunicación entre el jugador y el técnico para tener las cosas claras y ahorrar tiempo en este proceso que son pocos días entrenamiento” mencionó Ruiz sobre los primeros días bajo el mando del técnico nacional.

