Santiago Giménez revela su sensación cuando el Tata lo borró del Mundial

Santiago Giménez fue relegado de la lista definitiva de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022; el Tata Martino priorizó la experiencia de Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martin para estar en el ataque del equipo nacional y dejó fuera de la ecuación al delantero del Feyenoord. algo que la prensa y en general la afición azteca no pudo explicarse.

Santiago Giménez habló ante los medios de comunicación previo al partido ante Surinam del 23 de marzo, dentro de la Nations League; el delantero del Feyenoord se perfila para liderar el ataque azteca en el encuentro, por lo que reveló que todo ha sido parte de un proceso que incluyó la tristeza de quedar fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Festejo a lo Cuauhtémoc Blanco de Henry Martín contra Chivas

Te puede interesar: Santiago Giménez desconoce interés de Benfica

¿Cómo tomó Santiago Giménez su baja de la Selección Mexicana?

Luego de que Gerardo Tata Martino dejara fuera de la lista definitiva, el delantero del Feyenoord continuó enfocado en su club, y está firmando un cierre de temporada superlativo. Santiago Giménez marcó su gol número 15 con la camiseta del club de Rotterdam. En su convocatoria con la Selección Mexicana El Bebote habló ante la prensa y reveló que fue un duro golpe quedar fuera de Qatar 2022.

“Somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien, puedo decir que me dolió un poco la decisión, el no poder ir. También te puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento para saber que todo está en manos de él. Todo lo dejé en manos de Dios. Así que sé que fue la decisión correcta, gracias a ello ahora me estoy preparando por que sé que tengo que aportar mucho de mí para poder estar en este proceso y en este mundial”, aseguró Santiago Giménez en conferencia.

"¡Los tiempos de Dios son perfectos!" 😇



Santiago Giménez le cuente a @CARLOSLGUERRERO su sentir tras quedar fuera de la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022 🇲🇽#NuevaEra#SelecciónAzteca pic.twitter.com/JnEra6pNdt — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 22, 2023

Interés del Benfica por Santiago Giménez

Luego de que surgieran rumores de un posible interés del Benfica por Santiago Giménez para reforzarlos en verano, el delantero no entró en polémicas y lanzó una respuesta contundente.

“La verdad, yo no sé nada por afuera, yo me enteré por las redes, en lo personal y en lo privado no sé nada. La verdad es que estoy muy contento en Feyenoord, creo que eso ya despues se va a decidir entre familia si es que llega a pasar, entre clubes y como bien decía en mi relación personal con Dios, porque al final creo que es él, el que decide mi camino, y creo que las decisiones que voy a tomar a lo largo de mi carrera van a pasar por Dios”, dijo en conferencia.