El equipo internacional por el que ‘Nacho’ Ambriz habría dejado al Toluca

Ignacio Ambriz dejó de ser director técnico de Toluca, así lo anunció el equipo a través de un comunicado publicado en redes sociales. Su destitución se dio previo a la jornada 14 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX; ahora, Los Diablos Rojos tendrán a Carlos María Morales Maeso como su nuevo estratega para el resto del certamen.

Ante la salida, diversas versiones han salido a la luz sobre el rompimiento laboral entre Toluca y ‘Nacho’ Ambriz; dentro de estas, se encuentra la posibilidad de tener acordada su llegada a un nuevo equipo; podría tratarse de la Selección de Costa Rica, ya que tendriían al entrenador mexicano como una de sus prioridades para encargarse de la parte técnica en el ciclo mundialista para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

‘Nacho’ Ambriz habría dejado a Toluca por la Selección de Costa Rica

En las últimas semanas, Azteca Deportes pudo saber que el ex entrenador de Toluca habría sostenido negociaciones con el combinado tico y, ahora, no tendría un vínculo laboral que le impida tomar el puesto de la Selección Nacional. Actualmente, Claudio Vivas, antes de la categoría sub 23 costarricense, es quien se encarga de la director técnica del combinado centroamericano.

En caso de confirmarse la llegada de Ignacio Ambriz a la Selección de Costa Rica, sería su primera experiencia fuera del nivel de clubes, donde estuvo en los banquillos de León, Toluca, América, Necaxa, entre otros, en la Liga BBVA MX, y Huesca, en el futbol europeo y un periodo de seis años como auxiliar técnico de Javier ‘Vasco’ Aguirre.

¿Cuándo es el próximo partidos de la Selección de Costa Rica?

Será en la última fecha FIFA del año cuando la Selección de Costa Rica vuelva a la actividad: el conjunto tico se medirá a Panamá en la ronda de cuartos de final de la CONCACAF Nations League; serán dos encuentros ante el conjunto canalero el jueves 16 y lunes 20 de noviembre.