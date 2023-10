La afición del Toluca EXPLOTA tras la salida de Nacho Ambriz

La era de Ignacio Ambriz al frente del Toluca ha llegado a un abrupto final el miércoles y la noticia ha tomadopor sorpresa a un amplio sector de la afición escarlata que no dudó en reaccionar a través de redes sociales. El exfutbolista llegó al banquillo de los Diablos en diciembre de 2021 y dirigió 77 partidos.

Mediante un comunicado compartido la tarde del miércoles, el equipo informó que tras una reunión entre directivos y el estratega, se tomó la decisión de dar por terminada la relación laboral. La salida sorprendió a propios y extraños, sobre todo si se considera que el Toluca es octavo de la clasificación con 18 puntos y está dentro de la zona de Repechaje.

Ante la noticia, diversos sectores de la fiel escarlata se manifestaron a través de redes sociales, pues no encuentran una razón lógca detrás de los hechos. Cabe mencionar que Ambriz ha sido mencionado como posible mandamás de la Selección de Costa Rica. Incluso gente qe no tiene sentimientos por los colores de la institución se pronunció en contra de lo ocurrido.

Ni soy diablo, pero esa no me la esperaba pic.twitter.com/nufrj4ePUq — BlueWizzY (@wizz_blue) October 25, 2023

Los seguidores del cuadro del Estado de México reconocieron que Ambriz, más allá de posiconar a la escuadra dentro de los primeros de la clasificación, imprimió una clara idea de juego y le dio identidad al equipo. Hay quienes piden que no se contrate a un ídolo como sustituto, sino a un director técnico con credenciales que pueda replicar lo hecho por Nacho en poco más de dos torneos. Los Diablos perdieron una final de Liga BBVA MX frente al Pachuca bajo su mando.

Desde hace varios partidos se veía una tendidota de cama, la pregunta es por qué? No había ninguna polémica que se supiera :/ — Roger🍉 (@Quantum_Roger) October 25, 2023

No sé quién decidió esto, @TolucaFC caminaba y Nacho era lo mejor que habíamos tenido. Nos sacó de jugar como cavernícolas y nos puso en el radar como candidatos al título. Quién llegue debe ser un dt GARANTIZADO, ya no más ídolos por favor. — 🔥 ᗰᗩᖇᑫᑌEᘔ 👽 (@marquezz09) October 25, 2023

El acercamiento de Costa Rica con Ignacio Ambriz

Aunque Ignacio Ambriz desmintió los rumores que lo ligaban a la Selección de Costa Rica tras un empate contra el América, no negó que tal acercamiento se dio mientras dirigía al León. Tras su salida del Toluca, la posibilidad de verlo dirigir al combinado nacional tico vuelve a cobrar fuerza.

“Al día de hoy no he tenido acercamiento con Costa Rica, cuando estaba en León sí lo tuve. No me inquieta eso, yo estoy tranquilo y yo estoy pensando en el Toluca”, dijo en sumomento Ambriz.

