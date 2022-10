Nacho Ambriz: “Pueden reírse de mí, pero no estamos muertos”

El estrepitoso tropiezo del Toluca no dejó un sabor de boca grato en su entrenador, Nacho Ambriz; sin embargo, el estratega descartó que su equipo haya pecado de soberbia y no lo descarta para remontar en Pachuca y levantar el trofeo de campeón.

“Si no hubiéramos tenido actitud, el equipo no hubiera tenido reacción. Fue duro el mazazo en nuestra casa, con nuestra afición, no es normal que, en un primer tiempo de una final, te vayas perdiendo 4-0. Estamos apenados, caídos, pero muertos no, hay vida. Se podrán reír de mí, no importa, yo confío en este grupo. Hablé con los muchachos, les pregunté si estaban muertos y me dijeron que no. Al frente, hay un gran entrenador, un equipo que juega muy bien. La serie la pueden ver muerta para nosotros, pero yo internamente, no. Voy a preparar al equipo para ir a hacer la hombrada a Pachuca”, dijo.

Un primer tiempo de pesadilla

El estratega lamentó el desempeño de su equipo durante la primera mitad en el Nemesio Díez y destacó los aciertos del rival cuando estuvo frente al marco defendido por Tiago Volpi.

“Pesadilla (fue) el primer tiempo, hicimos un mal primer tiempo, cometieron muchos errores. Si hablamos de eficacia, el Pachuca tuvo cinco y metió cinco; nosotros tuvimos seis y metimos una. El resultado es una contundencia muy grande del Pachuca. Siento que es mucho castigo. Internamente, está la cosa jodida, pero hay dos tiempos de 45 minutos donde tenemos que írnosla a jugar. Tenemos poco que perder y mucho que ganar. Mi equipo tiene que dar otra cara el domingo”, señaló.

En la fase regular, los tuzos se impusieron —en el mismo estadio— 1-4 a la escuadra mexiquense; al término del juego de ida de la final, Nacho Ambriz aseguró que en aquel momento, su equipo no tenía “la chispa” que tiene hoy.

Mexsport Ignacio Ambriz, entrenador del Toluca, tras la derrota de su equipo en contra del Pachuca

“Esa vez, nos equivocamos en la parte física y el equipo no tenía la chispa que tiene hoy. Fueron errores puntuales que nos costaron, contra ellos que ejecutan muy bien. Yo hice un planteamiento diferente, porque es una final y me pude equivocar. No estuvimos a la altura de lo que es jugar una final”, declaró.

El timonel no olvidó a los aficionados escarlatas, que abarrotaron el inmueble y se hicieron sentir aun cuando el la diferencia entre uno y otro conjunto era de cinco anotaciones.

“A la afición, ni un reproche. Una vez, me tocó vivir eso en España, perdiendo nosotros 4-0, la afición cantando como hoy. En los momentos clave, donde hubo una conexión, pudimos meter uno o dos goles más. Hoy estoy apenado, porque hacía cuánto que el equipo no estaba en una final y que yo no veía bastantes llenos en el estadio. Hay una gran conexión de la afición con los jugadores. Eso me deja frustrado, que algo no hice bien y que no la metimos. Sufrimos un golpe fuerte con la pérdida de la mamá de Raúl (López), son detallitos. Tenemos que ir con inteligencia, sin ir por el cuarto sin hacer el primero”, sentenció Nacho Ambriz.

