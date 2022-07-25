¿Qué necesitas para entrenar en el gimnasio de Nacho Beristáin?

Don Nacho Beristáin, quien a la fecha ha producido 29 campeones mundiales dentro del boxeo, platicó con Box Azteca de diferentes temas, pero uno de los más interesantes es sobre qué se necesita para entrenar con él en el gimnasio Romanza.

El campeón más reciente de Ignasio Beristáin es Rey Vargas, quien no sólo le quitó su cinturón a Magsayo, sino que terminó con todos los campeones mundiales que tenía Filipinas, dejándolos en 0 después de un buen tiempo.

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Los requisitos para entrenar con Nacho Beristáin

En plática con César Castro, el legendario entrenador mexicano reveló que cualquier pugilista puede ir al gimnasio Romanza y entrenar con él, siempre que tengan mucha dedicación y disciplina, pues de lo contrario podrían salir de sus filas.

Además de esto, Nacho Beristáin confesó que a su gimnasio llegan boxeadores de muchas partes del mundo, pues incluso entre sus muchachos hay atletas de África y Europa, por lo que es interesante ver la forma en que se acoplan a su modo de entrenar.

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