El mensaje de Nacho Rivero a Erik Lira tras su renovación con Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se prepara para su partido frente a los Rayos de Necaxa esta noche y lo hará con la motivación de la renovación de uno de sus referentes como Erik Lira, quien extendió su contrato hasta el 2029 con el conjunto celeste.

Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Proyecto a largo plazo en Cruz Azul

Previo al partido, el capitán de la Máquina, Ignacio Rivero habló ante los medios de comunicación y tocó el tema de la renovación de Erik Lira y lo que significa tener a un hombre como el surgido en los Pumas en el terreno de juego.

“Me llena de orgullo que varios de los chicos hayan renovado, últimamente Erik, Charly o Piovi… estandartes de este año y medio que ha sido bueno para nosotros. De eso se trata, proyectar y de guiar al Cruz Azul que queremos. Es muy lindo saber que muchos de mis compañeros van a seguir varios años aquí”, mencionó Nacho Rivero.

Por otro lado, el técnico cementero, Nicolás Larcamón también aprovechó para hablar sobre la renovación de Erik Lira, pieza fundamental en su XI inicial.

“Es evidente el peso que tiene Erik dentro del plantel, de liderazgo para el vestuario pero es un jugador que combina buenos atributos, muy comprometido, atrevimiento para jugar. Sumado a eso es un chico inteligente emocionalmente y ayuda a regular las emociones, completa los requisitos que tiene que tener un jugador que trasciende como emblema, disfruto que le vaya bien”, finalizó Larcamón.

