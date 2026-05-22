Javier Aguirre da permiso especial a uno de sus jugadores para que salga de la concentración en el CAR

La Selección Mexicana cada vez más está completa, pues en los últimos días ha llegado la “legión extranjera” para integrarse a la concentración en el CAR y comenzar a entrenar para participar en el partido de preparación contra Ghana este viernes 22 de mayo. Pero hay un caso especial, ya que Javier Aguirre le dio permiso a uno de sus jugadores para salir.

El ”Vasco” le dio permiso a Guillermo Martínez de ausentarse por unas cuantas horas del equipo para ir al Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU, para presenciar el partido de vuelta de la Gran Final entre Pumas y Cruz Azul de este domingo 24 de mayo, el cual será transmitido por la señal de TV Azteca Deportes y su plataforma.

Guillermo Martínez podrá ir a apoyar a Pumas, al igua que Erik a Cruz Azul|Selección Nacional de México

No solo sería Memote: el otro jugador que tiene permiso especial

Javier reveló que Memote podrá ir a la Gran Final del Clausura 2026, al igual que Érik Lira, ya que es el capitán de la Máquina. Es por ello que ambos jugadores podrán acudir a apoyar a sus respectivos equipos.



“Me parece justo que puedan ir a saludar a sus compañeros. Me parece sano; son jugadores importantes para sus equipos. No veo nada de malo que puedan acudir a celebrar o estar hombro con hombro con los derrotados”, declaró el entrenador de la Selección Mexicana.

El partido al que irán a ver Martínez y Lira

Memote y Érik acudirán al partido de vuelta entre Pumas y Cruz Azul. En el partido de ida empataron a cero goles, por lo que la serie está abierta para cualquiera de los 2, aunque la UNAM tiene cierta ventaja por cerrar en casa.

La Gran Final se disputará el domingo 24 de mayo en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Dicho partido será transmitido por TV Azteca Deportes.