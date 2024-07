Nadal pone en duda su continuidad en París 2024

La dupla conformada por Rafael Nadal y Carlos Alcaraz superó la primera ronda de los dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024 imponiéndose en dos parciales a Máximo González y Andrés Molteni. Los españoles se clasificaron tras firmar victoria de 7-6 (4) y 6-4 en la Philippe-Chatrier, una cancha que ha visto al manacorí levantar 14 títulos de Roland Garros.

El 22 veces campeón de Grand Slam y el hombre que ha dominado Wimbledon en los pasados dos años se entendieron a la perfección sobre la tierra batida de la capital francesa. A pesar de enfrentar ciertas adversidades, como irse 0-3 abajo en la segunda manga, siguieron atacando desde lo profundo de la cancha para desequilibrar a la mancuerna sudamericana. Ahora, sin embargo, existe la posibilidad de que Nadal no pueda jugar los singles.

¿Un equipo mexicano está obligado a ganar la Leagues Cup? | Summer Show

Te puede interesar: ¿Cuándo debuta Simone Biles en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Hablando ante los medios de comunicación, el veterano de 38 años confesó su sorpresa ante la cercanía del duelo ante el húngaro Marton Fucsovics, a quien enfrentará aproximadamente a las 05:30 horas, tiempo del centro de México, del domingo. Dejó la puerta abierta a un posible retiro de la competencia por el bien de los dobles, en donde podría existir mayor posibilidad de subir al podio.

“No sé, la verdad que no lo sé. Tendré que volver a la villa, hablar con el equipo y tomar la decisión que crea más adecuada para tener más opciones de conseguir resultados para España”, dijo el de Mallorca. “No siempre más es más, a veces más es menos. Con eso no estoy diciendo que no vaya a jugar, que lo sepáis”, concluyó.

Nadal también se confesó emocionado de poder compartir la cancha con Alcaraz y de haber sacado un partido que calificó de intenso, como suele ser el caso en los Olímpicos.

Nadal podría enfrentarse a Novak Djokovic

En caso de jugar y superar su duelo de singles en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024 frente a Marton Fucsovics, Rafal Nadal enfrentaría a Novak Djokovic, un choque que se ha dado en 59 ocasiones hasta el momento, con el español ganando 29 y el serbio 30.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: La atleta que se retiró a los 20 años, tras ser eliminada de París 2024