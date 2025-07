Nadie puede creer estas reacciones de los aficionados tras polémico fichaje de Pachuca

Muchos aficionados de Pachuca están muy furiosos tras la reciente incorporación de Luis Quiñones a la plantilla. El conjunto hidalguense oficializó la llegada del colombiano de 34 años de edad tras un silencioso paso por Puebla durante la última temporada. Por esta razón, los aficionados del equipo repudiaron esta decisión de la directiva en redes sociales, aún más conociendo que acaban de perder a un delantero estrella de la Liga BBVA MX .

“¿Es para el equipo de la liga del retiro este fichaje?”, “Cartucho quemado. No está fichando bien el tuzo, ojalá me equivoque”, “34 años... Mamita querida”, “Mejor nada”, fueron algunos comentarios de los aficionados de los Tuzos en la red social de X. Gran parte de ellos creen que Quiñones no aportará nada nuevo al equipo, por lo que su fichaje fue innecesario. Cabe destacar que Pachuca viene de perder a una figura importante tras su fracaso en el Mundial de Clubes .

X Comentarios sobre Quiñones.

Mexsport Luis Quiñones es nuevo refuerzo de Puebla y los aficionados no lo pueden creer.

¿Qué números tuvo Luis Quiñones en su última temporada antes de llegar a Pachuca?

El delantero colombiano estuvo cedido por una temporada entera en Puebla, ya que su pase le pertenecía a Tigres de UANL. Allí, pudo disputar 18 partidos a lo largo de la temporada 2024/25, anotando sólo 4 goles y repartiendo 2 asistencias. Cabe resaltar que Quiñones estuvo cerca de ser nuevo refuerzo de Millonarios de Colombia, pero por un tema contractual, no se concretó su fichaje y ahora continuará su carrera en México.

El comunicado oficial de Pachuca tras la llegada de Luis Quiñones

Los Tuzos oficializaron la llegada de Luis Quiñones y esto se pudo leer en el comunicado: “El plantel de los Tuzos del Pachuca que encarará el Apertura 2025 continúa conformándose, y la Directiva hidalguense ha anunciado una nueva incorporación: la del mediocampista colombiano Luis Quiñones, quien arriba a la Bella Airosa proveniente de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para apuntalar el equipo bajo el mando de Jaime Lozano para arrancar con la actividad en la Liga MX y la Leagues Cup”.