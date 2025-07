Nadie esperaba la nueva decisión de Cruz Azul con Giorgios Giakoumakis

Giorgios Giakoumakis no entra en los planes de Cruz Azul para el inicio del Torneo Apertura 2025, pero pese a ello rechazaron una oferta por el delantero griego. Algunos equipos están interesados en fichar a Giakoumakis , pero el que más cerca estuvo de lograrlo fue Charlotte FC, equipo que juega en la MLS y que estaría muy interesado en adquirir al delantero de ‘La Máquina’ para que regrese al futbol de Estados Unidos.

Según diversos reportes, Charlotte FC pretendía una cesión sin opción de compra por Giakoumakis, oferta que rápidamente fue rechazada por Cruz Azul, ya que buscaban incluir una opción que los obligue a firmar con el delantero una vez finalizado el préstamo. Cabe destacar que el griego no fue incluido en la convocatoria en el empate entre ‘La Máquina’ y Mazatlán por la primera fecha del Apertura 2025 .

¿Qué pasó entre Giorgios Giakoumakis y Cruz Azul?

Giakoumakis atraviesa un momento difícil en Cruz Azul, ya que lleva tres días consecutivos sin presentarse a entrenar en La Noria, pero lo más grave de todo es que no cuenta con el permiso del club para hacer esto, según pudo mencionar el periodista Gerardo González en su cuenta personal de X. Por esta razón, Nicolás Larcamón tomó la decisión de apartarlo de la convocatoria para el debut ante Mazatlán.

Su ausencia no fue casual, ya que se trató de una medida disciplinaria clara y por ello, Giakoumakis ya no forma parte de los planes de Larcamón para lo que viene, pese a haber sido inscrito para disputar el Apertura 2025. De esta manera, Cruz Azul buscará desprenderse del ex Celtic a como dé lugar en este mercado de pases.

¿Cuánto dinero pide Cruz Azul por Giorgios Giakoumakis?

Si bien es cierto que Cruz Azul rompió toda relación con Giakoumakis, la directiva decidió no romper el vínculo contractual con el delantero. La intención de ‘La Máquina’ es resolver la situación mediante una salida negociada. Por esta razón, están a la espera de que llegue una oferta formal que incluya una opción de compra y que, según distintos reportes, esperan que sea cercana a los 10 millones de dólares.