Nadie del plantel está seguro en Chivas: Fernando Beltrán

Continuan las reacciones en Chivas tras quedar eliminados en el repechaje del Apertura 2022 contra la Franja del Puebla. La directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara, se reunió con el plantel la tarde de este lunes para darles el mensaje de que todos los integrantes del equipo serán evaluados para determinar su continuidad para el próximo año.

“Cuando empezamos a ganar o empezamos a tener esa racha positiva al final, nos empezamos a conformar cuando no hemos ganado nada y esa es nuestra realidad. No hemos ganado nada y por tener tres o cuatro partidos no nos alcanza para poder competir. Cuando tenemos que dar golpes de autoridad, no los damos tampoco, cuando son partidos importantes no los damos, nos toca estar con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, nadie está seguro”, dijo Fernando Beltrán tras la junta con la directiva.

Resumen: Puebla 1 (5) - (4) 1 Chivas | Repechaje | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Alexis Vega explota: “Ya no puedo hacer nada más por Chivas”

Ricardo Peláez también está en duda

El seleccionado mexicano declaró que todavía no les dejaron en claro si Ricardo Peláez se mantendrá como director deportivo de Guadalajara ni el futuro de Ricardo Cadena en la dirección técnica.

“Se tiene que dar continuidad a un trabajo con los jugadores que se tienen. En ciertas partes del torneo tuvimos muy claro lo que queríamos, claro el objetivo y el sistema de juego que nos propuso. Tener tantas pérdidas al final del torneo nos hace llegar con desconfianza al repechaje. Yo estaré a muerte, si me toca estar aquí, con la directiva y los seguiré respaldando y dar lo mejor dentro del campo” finalizó el mediocampista azteca.

Te puede interesar: Este será el calendario de Chivas previo al Clausura 2023

Las próximas horas serán determinantes para el futuro del Rebaño Sagrado que se encuentra en medio de la incertidumbre. La balanza apunta a que Ricardo Cadena ya no seguiría al frente del equipo, ya que fue eliminado en repechaje y cuartos en las fases finales que le tocó dirigir.