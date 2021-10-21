Cobertura Napoli vs Legia EN VIVO | Europa League

Hirving 'Chucky' Lozano y el Napoli intentarán obtener su primera victoria en la Europa League se miden ante el Legia, un duelo que será sumamente complicado para los pupilos de Spalleti, pues los polacos son el primer lugar del Grupo C, incluso marchan mejor que el Leicester City de Inglaterra.

Los napolitanos perdieron en la Jornada 2, 3-2 ante el Spartak de Moscú y en la primera fecha empataron 2-2 contra los foxes de la Premier League. El mexicano tuvo actividad en ambos duelos, pero no ha podido marcar ni dar asistencia.

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El Chucky Lozano con el Napoli esta temporada

Razón por la cual, el Napoli está obligado a ganar para seguir en la pelea por los octavos de final de la Europa League.

En la Serie A le ganaron al Torino 1-0 y esto los ayudó a colocarse como lideres del torneo, con dos puntos de diferencia sobre el Inter. En este torneo el 'Chucky' ha disputado 8 encuentros y marcado dos goles y ha dado dos pases para gol también.

Por su parte, el Legia venció por la mínima al Leicester y al Spartak de Moscú. En la Liga doméstica el equipo de Czesław Michniewicz fue derrotado 1-0 por el Lech Poznan y dejaron escapar el liderato.

Sus rivales directos, el Leicester y el Spartak de Moscú se vieron las caras el miércoles, donde los ingleses ganaron el encuentro con un poker de Patson Daka, en 33 minutos.

Último enfrentamiento entre el Napoli vs Legia

La última vez que se enfrentaron estos equipos fue en el 2015, los italianos se llevaron la victoria en ambos compromisos 2-0 y 5-2.

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Alineaciones confirmadas Napoli vs Legia

Los napolitanos saldrán en la portería con Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly y Juan Jesús; Anguissa, Demme, Elmas; y en el ataque Lozano, Mertens, Insigne.

Por su parte, los visitantes saltarán a la cancha con: Miszta - Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki - Johansson, Josue, Martins, Luquinhas, Mladenović - Lopes -Muci.