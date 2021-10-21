Diego Lainez reapareció en empate del Betis en la Europa League

Más líderes que nunca. El Betis derrotó al Bayer Leverkusen en la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League, en un partido en donde Diego Lainez reapareció en las canchas tras casi cinco meses de ausencia. Los de Manuel Pellegrini r por la mínima diferencia.

Resumen y goles del Betis vs Bayer Leverkusen

Era un partido vital para las aspiraciones de ambos equipos. Llegaban como líderes de su grupo con el mismo número de unidades tras dos partidos, pero con mejor diferencia de goles para el Bayer Leverkusen que se había mostrado como mejor defensa.

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A los 75 minutos, el silbante señaló penal a favor del Betis. Una mano dentro del área, que se revisó en el VAR, le dio la oportunidad al equipo local de ponerse en ventaja. El encargado de cobrar fue Borja Iglesias y lo hizo perfecto para vencer al arquero.

Parecía que el Betis se llevaba la victoria pero Robert Andrich tenía otros planes. Sacó un disparo desde los linderos del área, se desvió en la defensa y el balón terminó en el fondo de las redes, pese al esfuerzo de Claudio Bravo.

Diego Lainez vuelve a jugar con el Betis

La nota fue el regreso de Diego Lainez. Luego de su participación con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en donde conquistó la medalla de bronce, una lesión lo privó del inicio de la temporada.

El haberse perdido la pretemporada y el arranque de la campaña, fue suficiente para que Manuel Pellegrini lo dejara en la banca durante todos los partidos que había disputado. Sin embargo, confió en él en la Europa League.

Andrés Guardado en la banca

El que no tuvo participación, fue Andrés Guardado. El mediocampista mexicano se quedó en la banca, luego de haber sido uno de los constantes en la alineación. Quizá Pellegrini lo está guardando para el siguiente partido del Betis en La Liga Española.

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