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Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY jueves 29 de octubre

Esto es todo lo que tienes que saber respecto a la jornada de hoy dentro de la temporada 2026 de la NBA. ¿Qué juegos se llevarán a cabo este día?

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|X: Lakers

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Estados Unidos presenta una actividad por demás interesante en el ámbito deportivo día a día, y durante este jueves 29 de octubre no es la excepción. Por tal motivo, si eres amante del baloncesto profesional entonces debes conocer más detalles respecto a lo que ocurrirá con la NBA.

Los playoffs de la NBA

Será durante este jueves 29 de octubre que la NBA presente un total de tres compromisos, mismos que enfrentarán a seis escuadras que tienen como objetivo principal acceder a la siguiente ronda y que, para ello, entienden que un inicio de temporada exitoso podría acercarlos a su meta.

¿Cuáles son los 3 partidos que la NBA presenta hoy jueves 29 de octubre?

  • Pelicans vs Kings: Será a partir de las 6 de la tarde, tiempo centro de México, cuando los amantes de la NBA disfruten de un partido entre dos escuadras que, si bien no sobresalen como candidatas al título, esperan dar mucho de qué hablar en la ronda de postemporada en los próximos meses.

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  • Hawks vs Cavaliers: Después de muchos cambios en sus plantillas y de sorprender a más de uno con sus movimientos, tanto los Cavaliers como los Hawks entienden que sacar una victoria en esta parte de la temporada es crucial. El juego comenzará a las 6 de la tarde.
  • Portland Trail vs Grizzlies: El Moda Center de Portland abrirá sus puertas para el duelo que cerrará con la jornada de este jueves dentro de la NBA. El partido, que comenzará a las 8 de la noche, podría ver finalmente el debut del mexicano Karim López luego de una lesión que le ha impedido formar parte de los Grizzlies.

¿Quién es la mejor institución de la NBA en la temporada 2026 - 2027 hasta ahora?

Si bien la temporada aún es joven, poco a poco han comenzado a sobresalir algunas instituciones que esperan dar de qué hablar en los playoffs. En la Conferencia Oeste los Rockets, los Thunder y los Grizzlies no dejan de brillar, mientras en la Zona Este el mandamás son los Pistons.

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