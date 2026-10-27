Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY martes 27 de octubre

Este día se llevará a cabo una jornada más dentro de la temporada 2026 - 2027 de la NBA, misma que, si bien no es tan amplia como en otros días, sí ofrece encuentros entre instituciones que son candidatas al título, por lo que el espectáculo en el campo está garantizado.

Los playoffs de la NBA

Será durante este martes 27 de octubre cuando la NBA presente un total de cuatro compromisos, los cuales comenzarán entre las 5:30 de la tarde y hasta las 9 de la noche para el centro de la República Mexicana. Por tal motivo, es preciso que no te pierdas ningún detalle al respecto.

¿Qué equipos han sorprendido en este inicio de temporada en la NBA?

Después de cuatro compromisos disputados hasta ahora en este inicio de temporada de la NBA, la realidad es que algunos equipos han sorprendido para bien y para mal gracias a los resultados obtenidos hasta ahora, destacando unos Rockets que, curiosamente, son los líderes de la Conferencia Oeste con grandes resultados..

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Back at it against Brooklyn 💪 Secure your seats for tomorrow night: https://t.co/9pNIsTKte1 https://t.co/GNey5Kppku — Boston Celtics (@celtics) October 26, 2026

Debajo de ellos están los Lakers, los Thunder y los Grizzlies con la misma cantidad de triunfos, por lo que son ellos quienes dominan la Conferencia hasta ahora. En el Este, por su parte, son los Pistons quienes se mantienen en la cima gracias a la forma en cómo se han comportado en el campo.

En consecuencia, también existen escuadras que han dejado mucho qué desear en la temporada y entre ellas aparecen los Nets, los Knicks, los Warriors y los Kings, instituciones que deben despertar de una vez por todas si lo que quieren es ser protagonistas en la temporada.

¿Cuándo y a qué hora serán los juegos de la NBA hoy martes 27 de octubre?